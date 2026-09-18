Официальный Баку осудил утверждения французской стороны о якобы риске «произвольного задержания и несправедливого судебного разбирательства» в Азербайджане, которыми Париж обосновал предупреждение о поездках в страну.

Соответствующее заявление сделал начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на заявление пресс-секретаря Министерства Европы и иностранных дел Франции от 17 сентября.

Гаджизаде подчеркнул, что Баку решительно отвергает подобные утверждения. По его словам, недопустимо представлять судебные процессы по отдельным уголовным делам, проводимые в соответствии с законодательством Азербайджана, исходя из политических соображений и пытаться вмешиваться в работу судебной системы страны.

«Нельзя оставить без внимания то, что Франция, выдвигая подобные обвинения против Азербайджана, не учитывает проблемы в собственной правоохранительной и пенитенциарной системах», — отметил представитель МИД.

Он также напомнил о нарушениях международного права, проявлениях расизма, дискриминации и ограничениях прав человека со стороны Франции.

«Призываем французскую сторону воздержаться от необоснованных и предвзятых утверждений об Азербайджане, уважать суверенитет и внутренние дела нашей страны и отказаться от подходов, наносящих ущерб двусторонним отношениям», — подчеркнул Гаджизаде.