Сегодня началась поездка в Карабах членов всемирно известного международного клуба путешественников «NomadMania».

В состав делегации из 26 стран (США, Канада, Швейцария, Великобритания, Дания, Германия, Австрия, Польша, Финляндия, Норвегия, Испания, Венгрия, Румыния, Португалия, Сингапур, Австралия и т. д) вошло около 50 известных путешественников. Группу возглавляет глава клуба «NomadMania», одна из ключевых фигур мировой элиты путешественников – Гарри Митсидис.

Путешественники в течение 3-х дней посетят Карабах, Восточный Зангезур, Физули, Ходжавенд, Шушу, Агдам, Кяльбаджар, Лачин, Зангилан и Джебраил.