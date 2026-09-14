14 сентября в Баку проходит 7-я встреча руководителей мусульманских религиозных управлений стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на церемонии открытия мероприятия прозвучал государственный гимн, были прочитаны суры Священного Корана.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, председательствовавший на заседании, выступил с приветственной речью.

На встрече будут обсуждаться вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между мусульманскими религиозными структурами, защиты и укрепления института семьи, подхода ислама к науке и технике, а также другие актуальные темы.

На 7-й встрече руководителей мусульманских религиозных управлений стран-членов Организации тюркских государств принимают участие главы религиозных структур Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра.

В общей сложности мероприятие объединило представителей государственных, научных и религиозных кругов из 40 стран и 15 международных организаций.