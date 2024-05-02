Декларация Шушинской встречи религиозных лидеров принята в рамках VI Бакинского Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в культурной столице Азербайджана городе Шуша единогласно принята Шушинская декларация мировых религиозных лидеров. Участники приветствовали «Бакинский процесс», автором которого является Президент Ильхам Алиев, и выразили уверенность в том, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, которая пройдет в Баку в ноябре текущего года, будет успешно организована.