День Победы ( Zəfər Günü) был учрежден 3 декабря 2020 года распоряжением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, президента Ильхама Алиева. Согласно Распоряжению, день освобождения города Шуша – 8 Ноября в Азербайджане торжественно отмечается как День Победы.

27 сентября 2020 года в ответ на очередную армянскую провокацию азербайджанская армия перешла в контрнаступление с целью освобождения наших земель от оккупации, принуждения Армении к миру, выполнения оккупантом требований резолюций Совета безопасности ООН, долгие годы остававшихся на бумаге, возвращения вынужденных переселенцев в родные края и восстановления исторической справедливости. Азербайджанский народ сплотился воедино, проявил солидарность во имя достижения единой цели.

За 44 дня доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации 5 городов, 4 поселка и 286 сел.

Освобождение Шуши от оккупации стало кульминацией 44-дневной войны. Вооруженные Силы Азербайджана под руководством Верховного Главнокомандующего, проявив высокий профессионализм и героизм, 8 ноября 2020 года освободили Шушу от оккупации, одержав историческую победу в войне.

Армения капитулировала, подписав соглашение, согласно которому Азербайджану были возвращены Кяльбаджарский, Агдамский и Лачынский районы.

В ночь с 9 на 10 ноября 2020 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным было подписано трехстороннее соглашение о полном прекращении огня и всех военных действий.