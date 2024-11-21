В рамках COP29 официально стартовал Бакинский водный диалог во имя климатических действий, в рамках которого принята Декларация о климатических действиях по водным ресурсам.

Как сообщает Report, данная платформа нацелена на расширение глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата, сокращением биоразнообразия, загрязнением и опустыниванием.

Декларация, в свою очередь, будет способствовать установлению новых партнерских отношений и усилению политических мер в этом направлении.

Азербайджанское председательство COP29 пригласило всех партнеров присоединиться к этой декларации и поддержать инициативу.