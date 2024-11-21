Сегодня будет принята Бакинская декларация об управлении водными ресурсами.

Как передает АПА, об этом сообщил журналистам Джейсон Моррисон, глава отдела водного мандата генерального директора Глобального договора ООН.

«На этой и следующих конференциях вопросы адаптации к воде и изменению климата будут ключевыми темами для обсуждения и будут сопровождаться программой действий по глобальной адаптации. Я надеюсь, что мы продолжим развивать Бакинскую декларацию, которая будет принята сегодня, и усилим эти действия на следующей конференции в Бразилии в следующем году», — сказал он.