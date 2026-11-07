Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал стрельбу в центре Кракова терактом.

«Полиция изучает фон и обстоятельства теракта», — написал Туск в X. На место инцидента направляется глава МВД Марчин Кервиньский.

Как сообщила радиостанция RMF FM, мужчина, устроивший стрельбу в центре Кракова, был в камуфляжной одежде.

По ее информации, задержанный имел при себе длинноствольное оружие. Машина, из которой он стрелял, была регистрационных номеров.

Пять человек погибли при стрельбе на центральной рыночной площади Кракова, сообщила пресс-служба Малопольской полиции в соцсети X. Еще несколько человек были ранены. Их количество не уточняется.

По предварительным данным, неизвестный мужчина из проезжающей по площади машины открыл огонь по случайным прохожим. Полиция Кракова сообщила о двух пострадавших силовиках. Стрелявший был задержан и доставлен в больницу. На месте происшествия проводится расследование.

Корреспондент Polsat News сообщила, что среди прохожих пострадали 10 человек. По данным издания, нападавший был ранен при ответном огне со стороны полицейских. На рыночной площади приземлился вертолет санитарной помощи.