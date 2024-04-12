За последнее время страны Евросоюза (ЕС) добились определенного прогресса по вопросу использования доходов от заблокированных активов России на закупку вооружений Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что сейчас страны ЕС приближаются к договоренности по этому вопросу. Мы шаг за шагом приближаемся к принятию решения, которое в большей степени позволит использование российских средств, замороженных в банках (европейских стран)», — заявил Туск в ходе пресс-конференции.