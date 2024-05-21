Германия готова поддержать план США по использованию доходов, полученных от российских активов, которые были заморожены после вооруженного вторжения России в Украину, сообщило во вторник, 21 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Согласно инициативе, Украине будет передано 50 млрд долларов.

Как отмечает агентство, согласие Берлина может стать решающим и приблизит Вашингтон к передаче Киеву нового пакета помощи. В то же время собеседники Bloomberg считают маловероятным, что Германия примет окончательное решение до саммита лидеров стран «большой семерки» (G7) в середине июня. Они также полагают, что реализация инициативы начнется не ранее будущего года.

От решения стран G7, подчеркивает Bloomberg, зависит финансовая жизнеспособность Украины до конца текущего года. Вопрос использования замороженных активов России также стал более актуальным на фоне ноябрьских выборов президента США. (DW)