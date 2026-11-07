Во Франкфурте-на-Майне в субботу, 7 ноября, проходят многотысячные демонстрации в поддержку прав человека и демократических перемен в Иране. Акции приурочены к вручению премии «За свободу» немецкого Фонда имени Фридриха Наумана (Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit) иранскому народу.

По данным полиции, к полудню в различных частях города собрались около 5 тысяч человек, сообщают агентства dpa и epd. Крупнейшие акции прошли на площади Рёмерберг и в парке Остпарк. Всего на мероприятия были зарегистрированы до 30 тысяч участников.

Премия была вручена в церкви Святого Павла во Франкфурте. Фонд имени Фридриха Наумана, близкий к Свободной демократической партии Германии (СвДП), присудил премию в знак признания стремления иранцев к свободе и демократии.. Награду от имени иранского народа принял Реза Пехлеви, сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви, свергнутого в ходе Исламской революции 1979 года.

Выступая на церемонии, Пехлеви заявил, что однажды передаст эту награду самому иранскому народу в Тегеране. Он также назвал Исламскую Республику нелегитимной властью и подчеркнул необходимость демократических перемен в стране.

Вместе с тем решение вручить премию через Пехлеви вызвало дискуссии. Как отмечает Tagesschau, критики указывают, что Пехлеви не представляет весь спектр иранской оппозиции. Его сторонники, напротив, считают его одним из наиболее известных противников нынешнего режима в Тегеране.

Для обеспечения безопасности полиция привлекла дополнительные силы. По данным полиции, один человек был задержан после сообщений о возможной подготовке противоправных действий.