Власти Катара опровергли распространенную в социальных сетях информацию о том, что премьер-министр и глава МИД эмирата шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани якобы заявил о провале переговоров между США и Ираном. Об этом говорится в заявлении международного медиаофиса арабского государства.

«Распространяемые в социальных сетях сообщения, в которых утверждается, что <…> премьер-министр и министр иностранных дел Государства Катар заявил о неспособности США и Ирана достичь соглашения, являются безосновательными и вводящими в заблуждение», — подчеркивается в документе.

Как отметили в медиаофисе, высказывания главы катарского правительства подверглись «систематическому искажению силами, извлекающими выгоду из продолжения войны и нестабильности в регионе». В ведомстве указали, что фиктивные аккаунты массово распространяют подобные утверждения с целью «сорвать дипломатические усилия и спровоцировать дальнейшую эскалацию», назвали такие действия крайне безответственными. В действительности премьер-министр подтвердил, что «обе стороны продолжают работать над достижением соглашения». В заявлении также указывается, что катарские посредники продолжают тесно координировать свои действия с Вашингтоном и Тегераном для поддержки текущего переговорного процесса.

Катар выступает одним из ключевых посредников в непрямых переговорах между США и Ираном.