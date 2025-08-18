Европейские лидеры едут в Вашингтон, не чтобы «спасти» президента Украины Владимира Зеленского от унижения или избежать невыгодного для Украины соглашения. Об этом 17 августа заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Это не так. Они приедут сюда завтра не для того, чтобы не допустить унижения Зеленского», — сказал Рубио в интервью CBS News.

Госсекретарь считает неправильным утверждать, что европейские лидеры едут на встречу, чтобы помешать президенту США Дональду Трампу давить на Зеленского и вынудить его заключить невыгодную сделку. По его словам, они приедут, потому что получили приглашение от США и сами приняли решение об участии.