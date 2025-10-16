Армянская апостольская церковь не подвергается гонениям со стороны властей Армении.

Как сообщают армянские СМИ, об этом премьер страны Никол Пашинян заявил сегодня на брифинге.

«С моей стороны нет нападок на Армянскую апостольскую церковь. И в бумагах церкви не написано, что человек, занимающий должность Католикоса, или епископы и церковь идентичны», — сказал он.

По словам премьера, аресты представителей армянского духовенства не имеют отношения к мирному процессу с Азербайджаном:

«Нет, это невозможно. Между арестами и мирным процессом с Азербайджаном никакой связи нет».

Отметим, что в среду Армянская апостольская церковь сообщила о задержании следственными органами 13 священнослужителей, в том числе главы Арагацотнской епархии Мкртыча Прошяна (племянник Католикоса всех армян Гарегина II — ред). Дело против священнослужителей связано с принуждением к участию в антиправительственных митингах.