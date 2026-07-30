Официальное решение кабинета министров Республики Науру от 21 июля 2026 года о разрыве так называемых «дипломатических отношений» с оккупированными Россией грузинскими регионами — Абхазией и Цхинвальским регионом (Южной Осетией) — и полном отзыве актов признания их «независимости» стало важной победой грузинской дипломатии и последовательным торжеством норм международного права. О принятии этого принципиального решения незамедлительно сообщил МИД Грузии, который горячо приветствовал данный шаг тихоокеанского государства.

Грузинская сторона выразила полную готовность к установлению полноценных, взаимовыгодных дипломатических отношений с Науру, подчеркнув, что незыблемость принципов суверенитета, международно признанных границ и территориальной целостности остаётся единственно возможной основой для здоровых межгосударственных связей. С этим историческим решением число государств — членов ООН, поддавшихся в своё время давлению или посулам Москвы и признающих отторгнутые грузинские земли, сократилось до ничтожной четвёрки: самого государства-агрессора России, а также Сирии, Никарагуа и Венесуэлы.

Чтобы в полной мере оценить значимость этого события, необходимо вспомнить предысторию российской агрессии. В августе 2008 года, совершив прямое военное вторжение на территорию суверенной Грузии, Россия попыталась легитимировать оккупацию грузинских земель и 26 августа в одностороннем порядке признала «независимость» своих марионеточных режимов в Сухуми и Цхинвали. Вслед за этим Москва развернула агрессивную кампанию по всему миру, пытаясь навязать международному сообществу реальность оккупации. Однако её усилия потерпели крах: закрепить статус сепаратистских анклавов согласились лишь единицы. В сентябре 2008 года к Москве присоединилась Никарагуа, а в сентябре 2009 года — Венесуэла. Науру — крошечное островное государство в Тихом океане с населением около двенадцати тысяч человек — поддалось на гибридные манипуляции Кремля в декабре 2009 года.

Этот шаг тихоокеанской республики никогда не отражал реальной поддержки сепаратизма, а был результатом так называемой «чековой дипломатии» Москвы. По данным международных экспертов и аналитиков, РФ фактически купила подпись Науру за счёт многомиллионной финансовой помощи, воспользовавшись сложным экономическим положением острова, истощившего свои запасы фосфатов. Подобный циничный подход Кремля к международным отношениям на время сработал и в отношении ещё двух микрогосударств региона — Вануату и Тувалу.

Однако осознание нелегитимности марионеточных режимов и активные действия грузинской дипломатии при поддержке западных партнёров быстро расставили всё по местам: Вануату окончательно аннулировало свои ошибочные решения в 2013 году, а Тувалу — в 2014-м. Обе страны выбрали путь уважения Устава ООН, сотрудничества с Грузией и интеграции в цивилизованное мировое сообщество. Науру оставалось последним тихоокеанским государством, сохранявшим этот навязанный извне статус-кво, что долгие годы ограничивало его собственные международные возможности и ставило в крайне неловкое положение на мировой арене.

Нынешний шаг Науру стал естественным продолжением процесса очищения международной политики от токсичного российского влияния. Хотя официальные детали решения Науру ещё оформляются, контекст очевиден: с одной стороны, Грузия ведёт непрерывную, высокопрофессиональную работу с государствами Глобального Юга и Тихоокеанского региона, донося правду о российской оккупации грузинских территорий, этнических чистках грузинского населения и грубейших нарушениях прав человека на оккупированных землях. МИД Грузии наглядно демонстрирует мировому сообществу, что поддержка оккупационных режимов не приносит малым государствам ничего, кроме репутационных потерь.

С другой стороны, на фоне жестокой войны России против Украины, разрушительных санкций и экономической деградации РФ прежние финансовые посулы Кремля окончательно обесценились. Новые правительственные круги Науру справедливо решили восстановить репутацию своей страны, сделав выбор в пользу соблюдения международного права и сотрудничества с легитимным грузинским государством.

Для Грузии восстановление справедливости со стороны Науру имеет фундаментальное значение. Каждый отзыв акта признания наглядно доказывает миру, что попытки России расчленить Грузию не имеют никакой международной легитимности, а сами оккупированные регионы остаются лишь временно подконтрольными Москве территориями. Этот шаг грузинской дипломатии демонстрирует, что политика непризнания оккупированных территорий работает эффективно и последовательно.

Наглядным примером торжества международного права для всего Южного Кавказа уже стало полное восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета в Карабахе. Этот исторический прецедент наглядно доказал всему региону и миру, что любые попытки силового отторжения территорий, создания искусственных сепаратистских образований и поддержания временного оккупационного статус-кво неизбежно терпят крах. Точно так же, как был восстановлен суверенитет Азербайджана, шаг за шагом — через дипломатическую изоляцию сепаратистских режимов и твёрдую международную позицию — Грузия приближается к восстановлению своего контроля над Абхазией и Цхинвальским регионом.

В конечном счёте демарш Науру подводит черту под многолетними попытками Москвы легитимировать оккупацию грузинских земель. Любые конструкции, созданные на основе краткосрочных финансовых посулов и вопиющего нарушения суверенитета, рано или поздно рушатся. Шаг, сделанный в июле 2026 года, приближает тот день, когда грузинский флаг снова будет развеваться над Сухуми и Цхинвали. Тбилиси продолжает системное наступление на дипломатическом фронте, и сжимающийся список стран, признающих оккупацию, свидетельствует о том, что победа международного права над агрессией неизбежна.

Заур Нурмамедов