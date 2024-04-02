Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил конфликты, от Украины до Тихого океана.

▪️В повестке Байдена были такие темы, как борьба с производством наркотиков, ближневосточный конфликт и поддержка Китаем России во время конфликта на Украине.

▪️Беседа была скорее «контрольной встречей», а не саммитом с конкретными результатами. Но это было важнейшим событием во время поворотного политического года, когда страны пытаются восстановить отношения.

▪️Байден подчеркнул, что Китай не должен продолжать помогать России восстанавливать ее военно-промышленную базу. Российское производство вооружений продолжает расти, несмотря на экономические санкции. Постоянное производство боеприпасов и ракет, а также помощь оружием из Северной Кореи и Ирана помогают России на Украине.

▪️По мнению высокопоставленного чиновника, Китай взял на себя часть торговли, которую прекратили европейские страны, и это позволило России восстановить свои возможности по производству оружия. (The New York Times)