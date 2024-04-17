«Страны региона, не желают, чтобы третьи стороны переносили свои конфликты в эту географию».

Как передает TRT Haber, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции, организованной после его встречи с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в Катаре.

Отметив, что они обсудили со своим катарским коллегой последние события в регионе, Фидан добавил: «Мы с самого начала заявили, что преступления, совершенные Израилем в Газе, могут перерасти в региональный конфликт, и предостерегали от возможности его эскалации и распространения».

Глава МИД Турции подчеркнул, что события прошлых выходных показали всем, что возможность войны с участием стран за пределами региона все еще сохраняется.

Турецкий дипломат отметил, что страны за пределами региона должны отнестись к происходящему с полной ответственностью: «Страны региона не хотят, чтобы третьи стороны переносили свои конфликты в нашу географию».

По его словам, события 13 апреля преподнесли очень важные уроки: «Прежде всего, международное право является обязательным для всех. Ключом к миру и стабильности на глобальном уровне является соблюдение международного права. Во-вторых, очевидно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается втянуть регион в войну, чтобы остаться у власти. В-третьих, и это самое главное, в основе происходящих событий лежит насилие и преследование со стороны Израиля в Газе. Я хотел бы подчеркнуть, что ни Израиль, ни Иран в данный момент не являются жертвами. Жертвой является народ Газы».

Хакан Фидан призвал все стороны приложить больше усилий, чтобы положить конец катастрофе в Газе.