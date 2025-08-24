На днях в социальных сетях наткнулся на интересную, но не совсем объективную полемику.

С первых же строк диспута картина была ясна: в данной полемике преобладает мнение и взгляды людей, которые, мягко говоря, относятся к нашей стране не совсем дружелюбно. Но это еще полбеды: «целая» беда в том, что эти самые люди начисто лишены азов образования.

Наблюдая за дискуссией и читая некоторые комментарии, пришлось вмешаться и поделиться своими соображениями, а также опровергнуть всякого рода инсинуации, высказанные против Азербайджана.

Предметом словесной баталии, развернувшейся в социальной сети, был снос памятников армянам в Азербайджане. Кое-кто даже называл это кощунством, не понимая сути этого слова.

Изначально было ясно, что поднятая тема преследует лишь одну цель: как можно обильнее полить грязью Азербайджан.

Да, у Азербайджана давно уже выработан иммунитет на подобного рода нападки, и Баку не на словах, а на деле доказывал: язык ультиматума и гнусных инсинуаций с нами не пройдет.

Но все же неприятно, когда юзер из дружественной нам страны – Израиля нелестно отзывается об Азербайджане, упрекает нас в том, что мы снесли армянские «исторические памятники» и в том числе памятник Айвазовскому.

Вот здесь я понял, что эта антиазербайджанская пропаганда преследует лишь одну цель: метод Геббельса. Тысяча раз повторенная ложь становится правдой. С Азербайджаном это не прошло.

Конечно же, вся эта клевета, наглая ложь, на первый взгляд, недостойна реакции, но есть и другая сторона медали. Если не пресечь ложь, она может стать и правдой.

Вот я и решил провести ликбез, ответить и дать «диванному герою» объективную информацию об Азербайджане.

Мы много пишем, много говорим о том, с какими зверствами столкнулся азербайджанский народ в ходе армянской оккупации, каким варварским нападкам подверглись наши города и села.

Но мне кажется, что все это говорим и пишем только для себя, сами говорим и сами слушаем, и недостаточно работаем с иностранной аудиторией. Вы просто проверьте, сколько информации на интернет- ресурсах на других языках в пользу азербайджанской правды и сколько против нас. Сравнение не в нашу пользу.

Мы должны работать даже с теми, кто предвзято настроен в отношении нас. Даже с теми, кто за 30 сребреников могут пойти против правды.

Мы должны им объяснить на пальцах, что антиазербайджанская информация — наглая и грязная ложь.

Но я немного отвлекся: что же касается сноса памятника тому же Айвазовскому, то спрашивается: с какого припека он нам сдался?

Сегодня звучат обвинения в отношении Азербайджана из-за этих пресловутых памятников. Но разве обвинения, которые озвучиваются против нас, адекватны тем зверствам, которые совершались в Ходжалы, Агдабане, других населенных пунктах.

Разве можно забыть, что творили «бородатые бандиты», изгоняя азербайджанцев из Армении. Или вычеркнем из памяти, как армяне стерли с лица земли семь городов, сотни селений, разрушили исторические памятники (исторические, а не те которым по 50-70 лет!!!), разрушили более 300 мечетей (65 в Карабахе, остальные в Армении), вандалы оскверняли могилы азербайджанцев.

Как эти так называемые «прародители человечества» обращались с могилами Моллы Панаха Вагифа, поэтессы Хуршуд Бану Натаван. А гробница Карабахских ханов (Имарет, 18 век), Гасым бей Закира (19 век), Мир Мохсун Навваб, Сары Ашуга (17 век), Ашуга Алескера (в Армении село Агкилсе) и т.д.

Антиазербайджанская политика и пропаганда настолько обнаглела и вошла в раж, что нас обвиняют в том что, мы уничтожаем символы и памятники Второй Мировой Войны.

Опять же наглая ложь: в каких- то кабинетах приготовленный этот бессовестный, подлый нарратив повторяется глупыми, подлыми, бесчестными активистами, пропагандистами. Кто- то не знает, а кто-то знает, но его черное, грязное нутро не дает признать, что у нас до сих стоят памятники участникам войны 1941-45 года!

Ведь это была и наша война! Более 400000 азербайджанцев (родственники, деды, прадеды многих из нас) погибли в этой войне, как можно их, героев той войны забыть? Разве можно разрушить память и наследие ради каких то амбиций, из-за нескольких армян? Так могут думать только люди с деформированной психикой! Как им объяснить, что мы не только сберегли памятники войны, мы даже установили новые памятники героям войны (1941-45 годов, 1999-94 годов и 2020 года) разных национальностей.

А насчет сноса памятников армян в Азербайджане поговорим отдельно. Кстати, почему -то все и везде говорят только о памятнике Айвазовского! Странно, что другие их не так волнуют. Может стыдно им? На самом деле их же больше.

Были разрушены памятники следующим персонажам:

С. Шаумяна (В Баку и Ханкенди) А кто он такой? С именем этого палача связана, пожалуй, самая трагическая страница азербайджанской истории ХХ века. В начале революционных движений в Российской Империи он примкнул к большевистскому крылу РСДРП, на самом же деле по сведениям Тифлисского губернского жандармского управления, относящимся к июлю 1908 года, входил в состав Бакинского комитета партии «Дашнакцутюн».

Под его руководством было совершено много преступлений против нашего народа, он был основным вершителем антиазербайджанского (и других народов- евреев, татов, лезгин, татар и т.д. нашей страны) террора.

Гарегин Нжде. За убийствами мусульман в регионе в начале ХХ века стояли он и его пособники. Жестокие этнические чистки, учиненные армянами под его руководством в отношении азербайджанцев в 1919 году, можно считать одними из наиболее кровавых преступлений. В начале Второй мировой войны Гарегин Нжде стал сотрудничать с властями Германии, преследуя цель в случае захвата немцами Закавказья, воспользоваться этим против Турции. В начале 1940-х годов участвовал в создании армянских военизированных частей в составе Вермахта, прошедших обучение под руководством инструкторов СС. Нжде и генерал Дро агитировали советских военнопленных армян с целью набора добровольцев в так называемый Армянский легион вермахта, подразделения которого были задействованы в боях на Северном Кавказе, а позднее — на Западном фронте.

Монте Мелконян: обезглавленный международный террорист. Тот самый, которому, как поговаривало население Карабаха, в Америке пересадили собачье сердце. Один из самых кровожадных командиров в Карабахе.

Вазген Саркисян: армянский государственный и военный деятель, Национальный Герой Армении и «Герой Арцаха». Как вы думаете эти титулы и разные «железяки типа орденов» ему за что давали? Конечно же, за то что он воевал против моей страны, грабил наших соотечественников, за убийства азербайджанцев. Тот, кто считает что его памятник должен был оставаться в освобожденном кровью наших шехидов, солдат городе или лукавит, или у него психические проблемы. Кстати его убили сами же армяне. Погиб в результате террористического акта 27 октября 1999 года в армянском парламенте.

Ну и вернемся к вопросу сноса памятника Ивана Айвазовского. Монумент был установлен 2021 году в городе Ханкенди, во дворе российской военной базы. После того как они, так называемые миротворческие силы, покинули Карабах, на территории базы начались строительно-восстановительные работы (точна так же как и по всей территории Карабаха, освобожденных городах и селениях.), все незаконные построения сносятся, наверное по этой причине и был демонтирован этот памятник.

Кстати все эти памятники были установлены незаконно во время армянской оккупации (1992-2020 годах) и были снесены вполне законно. Сейчас им место, там где и должно быть.

Во всем мире памятники устанавливаются согласно законам страны, с разрешения соответствующих органов. Ни в одной стране мира нельзя устанавливать ни памятники, ни что-нибудь другое без согласования. Значит любые незаконно построенные объекты должны быть снесены.

А на самом деле информация о памятниках и их демонтаже просто для размышления тем, кто по разным причинам знают не всю правду. Верить или не верить их право, в любом случае они могут все перепроверить в интернет ресурсах.

Но главное даже не это. Все, все должны понять и зарубить на носу раз и навсегда! Это наша территория: хотим памятники воздвигаем, хотим сносим — это наше право.

Политический обозреватель Ахмед Аббасбейли