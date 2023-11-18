Миссия ЮНЕСКО обратилась с просьбой посетить освобожденный от оккупации Карабахский регион Азербайджана.

Как сообщает Report, официальный Баку дал согласие, предложив проехать через Агдам в Ханкенди и в ходе визита также зафиксировать разрушения в Агдаме.

Однако миссия ЮНЕСКО не согласилась с этим, заявив, что хочет поехать прямо в Ханкенди, чтобы оценить состояние армянских памятников.

Из этой позиции организации ясно, что ЮНЕСКО не интересуют факты вандализма, совершенные армянами в Карабахе в течение 30 лет. То есть миссия ЮНЕСКО, игнорируя разрушения в Агдаме и настаивая на поездке в Ханкенди, в очередной раз явно демонстрирует свои двойные стандарты.