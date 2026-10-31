Системы противовоздушной обороны развернуты у поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает издание The War Zone (TWZ).

По его данным, зенитные ракетные комплексы AN/TWQ-1 Avenger были установлены около поместья в Палм-Бич, а также у аэропорта имени Дональда Трампа примерно в трех милях к западу. Развертывание произошло около двух недель назад на фоне повышенных опасений за безопасность президента.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США подтвердили, что развернули наземные средства ПВО и системы борьбы с беспилотниками, пишет TWZ.

Ранее Секретная служба США привлекла AN/TWQ-1 Avenger для защиты Трампа во время игры в гольф в Бедминстере (штат Нью-Джерси).