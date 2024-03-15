В Москве усилили меры безопасности в избирательных участках, чтобы избежать повторения ситуации с вливанием красящего вещества в урну для голосования.

Как сообщает #, об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Панфилова.

Панфилова отметила, что максимальное наказание, для тех кто портит бюллетени, до пяти лет колонии: «В российском Уголовном кодексе есть статья о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Именно по ней сейчас заводят дела против тех, кто портит бюллетени».

Также по словам председателя, наказание для заливших урны краской должно быть жестким, так как данное хулиганство имеет элементы терроризма.

Отметим, что на одном из избирательных участков в Москве женщина подожгла кабинку для голосования.

Сегодня стартовало голосование на президентских выборах в РФ. Утром 15 марта участки открылись по всей стране. Голосование продлится три дня, в трети регионов оно будет в том числе электронным.