Сирийские власти после предупреждений от Госдепартамента США о возможных терактах в Дамаске усилили меры безопасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Сирийские власти серьезно отнеслись к предупреждениям США о возможных терактах и диверсиях в Дамаске и других провинциях в ближайшие дни и распорядились принять меры для предотвращения этих угроз», — сообщил источник.

Как сообщает источник, сирийское руководство поручило службам безопасности и министерству обороны принять быстрые и эффективные меры по противодействию угрозам.

Госдеп США предупреждал своих граждан о том, что поездки в Сирию на данный момент опасны из-за риска нападения на туристов возле достопримечательностей, а также в местах большого скопления людей, в том числе торговых центрах.