Патрульная служба полиции Словакии была усилена после покушения на премьер-министра республики Роберта Фицо. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба словацкой полиции.

По ее информации, полиция реализует «повышенные меры безопасности» в отношении важных объектов. «Мы (полиция Словакии) усилили патрулирование вблизи школ и некоторых других объектов, как, например, торговые центры, места повышенного скопления граждан, а также [усилили патрулирование] возле таких важных объектов, как больницы, учреждения, редакции [газет], телевидение. [Усилена охрана] политиков и других лиц на основе анализа информации, имеющейся у полиции».

Как следует из документа, полиция на постоянной основе анализирует информацию об угрозах безопасности. Она поступает от словацких источников и организаций-партнеров из-за рубежа. Других подробностей не сообщается. (ТАСС)