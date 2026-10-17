Российские спецслужбы для совершения недавней диверсии на наземной станции Starlink в Польше могли привлечь членов турецкой организованной преступной группировки Daltons («Далтоны»), сообщает Spiegel со ссылкой на осведомленные источники из нескольких стран.

Сама атака на станцию Starlink в польской деревне Воля-Кробовская произошла 23 сентября, а в минувший понедельник по запросу Варшавы в Германии были арестованы двое граждан Турции, которых обвинили в умышленном поджоге терминала. Как удалось выяснить, это 38-летний Умит Э. и 34-летний Мюслюм Т., которые вскоре должны быть экстрадированы в Польшу.

По данным нескольких спецслужб, задержанные могли принадлежать к «Далтонам» или, по крайней мере, получить заказ от ее членов. Самим «Далтонам» приказ о совершении нападения на объект в Польше мог прийти от российских спецслужб. Предполагаемый лидер группировки Бератджан Гёкдемир был арестован в России в 2024 году, и Турция потребовала его экстрадиции. Однако, по информации немецких органов безопасности, Москва предоставила предполагаемому главарю банды свободу действий и даже обеспечила ему защиту. Эксперты предположили, что Кремль мог ожидать чего-то взамен от «Далтонов», однако пока неясно, находится ли тот до сих пор в России.

«Далтоны», как отмечает Spiegel, считаются одной из самых могущественных ОПГ в Европе. Их члены уже многие годы действуют не только в Турции, но и в других европейских странах, занимаясь вымогательством, торговлей оружием и заказными убийствами.

До этого времени российские спецслужбы для проведения диверсий в европейских странах в дополнение к штатным кадрам привлекали в основном так называемых «одноразовых» агентов. Такого рода мелкие преступники выполняют не слишком значимые задания за небольшие деньги и не знают организаторов, масштабов и целей операций. Если информация о причастности «Далтонов» к диверсии в Польше подтвердится, это будет свидетельствовать об изменении стратегии российских спецслужб.

Польское правительство после пожара на станции Starlink, из-за которого на терминале были уничтожены распределительный щит и антенны, объявило это преднамеренным актом саботажа, открыто обвинив в организации Россию. Томаш Семоняк, министр, координирующий работу польских спецслужб, отмечал, что РФ все чаще прибегает к услугам лиц, связанных с криминальным миром. (themoscowtimes.com)