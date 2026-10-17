В Киеве возле здания городской государственной администрации проходит акция протеста с требованием отставки мэра столицы Украины Виталия Кличко. Об этом в субботу, 17 октября, сообщает корреспондентка DW.

По ее оценке, в демонстрации участвует примерно 400 человек. Они выступают за отставку Кличко с поста мэра, а также выражают недовольство подготовкой Киева к зиме и коммунальной политикой администрации города. Кроме того, демонстранты потребовали строить больше укрытий, расследовать коррупцию и прекратить застройку зеленых зон.

По словам корреспондентки DW, одновременно там же проходит контрдемонстрация сторонников Кличко.

8 октября Кличко на фоне усилившихся атак России предложил жителям временно уехать из города. Он предупредил, что в случае нарушения работы системы водоснабжения из-за российских ударов в Киеве может возникнуть «достаточно масштабный» кризис, и подчеркнул, что сейчас «речь идет о выживании».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хуже других регионов страны, включая приграничные и прифронтовые, подготовился к зиме. Он также добавил, что власти страны «готовят решения», касающиеся защиты энергетических объектов и критической инфраструктуры в столице на фоне усилившихся российских атак.

Во время выступления в Верховной раде Украины Виталий Кличко отверг эти обвинения и подчеркнул, что администрация города прикладывает усилия для обеспечения жизнедеятельности Киева, «несмотря на подлые пощечины, которые постоянно пытаются нанести центральные власти». Мэр столицы также обвинил руководство страны в недостаточном уровне защиты Киева от российских ударов.