Испанский актер Антонио Бандерас присоединился к актерскому составу пятого сезона сериала «Настоящий детектив». Главную роль в продолжении также исполнит Николас Кейдж. Производство нового сезона антологии HBO планируют начать в 2027 году.

Как сообщает Variety, события пятого сезона развернутся в районе Джамейка-Бей в Нью-Йорке. Бандерас сыграет персонажа по имени Рай Гарсия, а Кейдж воплотит образ Генри Логана. Другие подробности сюжета пока не раскрываются.

Сценаристом и режиссером нового сезона выступит Исса Лопес, которая также работала над четвертой частью сериала под названием «Настоящий детектив: Ночная страна». Ее действие разворачивалось на Аляске, а главные роли исполнили Джоди Фостер и Кали Рейс.

«Настоящий детектив» создал Ник Пиццолатто. За время существования проект получил 41 номинацию на премию «Эмми» и завоевал шесть наград. По данным HBO, четвертый сезон стал самым просматриваемым в истории сериала, собрав 12,7 миллиона зрителей на разных платформах.