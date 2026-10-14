Религиозный спор, школьный дресс-код и формула «Одна нация, два государства» обнажили главный вопрос: где заканчивается братство и начинается политическое давление на суверенного союзника.

Отношения Азербайджана и Турции десятилетиями считались одним из наиболее прочных союзов на Южном Кавказе. Военное сотрудничество, энергетические проекты, транспортные коридоры, взаимная поддержка и историческая близость народов создали особую модель партнёрства, которую обе стороны символически выражают формулой Гейдара Алиева «Одна нация, два государства».

Однако октябрьский конфликт вокруг школьных правил в Азербайджане неожиданно показал, что даже между ближайшими союзниками могут возникать принципиальные разногласия. Когда советник президента Турции Октай Сарал, представители правящей Партии справедливости и развития и ряд турецких медиа начали публично критиковать азербайджанскую политику в отношении религиозных головных уборов, Баку ответил напоминанием о государственном суверенитете и недопустимости вмешательства во внутренние дела страны. Спор вышел далеко за рамки школьной формы и превратился в дискуссию о том, кто вправе определять внутреннюю политику Азербайджана.

Сам по себе тот факт, что турецкие политики выражают мнение о правах верующих, ещё не свидетельствует о намерении Анкары подчинить себе Баку. Государства регулярно критикуют решения друг друга, а право на свободу совести и образование заслуживает серьёзного обсуждения независимо от национальности участников спора. Но проблема возникает тогда, когда отдельные политические заявления превращаются в широкую информационную кампанию, а близость двух стран используется как аргумент в пользу особого права одной стороны оценивать решения другой. Именно поэтому реакция азербайджанской стороны заслуживает внимания: речь идёт не об отрицании братства с Турцией, а о напоминании, что братство не отменяет равенства государств. Если союз действительно строится на взаимном уважении, то ни историческая общность, ни религиозная солидарность не дают одной столице права выступать политическим наставником другой.

Особенно показательно, что спор разгорелся вокруг вопроса, который имеет для Турции собственное историческое и внутриполитическое значение. В течение десятилетий ношение хиджаба в турецких государственных учреждениях и университетах было предметом острого противостояния между светской республиканской традицией и религиозно-консервативными силами. Для партии Реджепа Тайипа Эрдогана защита религиозных свобод стала одним из важных символов политической идентичности. Поэтому сообщения о школьницах в платках, которым, согласно распространившейся информации, не позволяли посещать занятия, вызвали в турецком обществе эмоциональную реакцию. Но внутренний исторический опыт Турции не может автоматически становиться универсальной инструкцией для Азербайджана. Две страны имеют разные модели отношений государства и религии, а потому спор о школьной одежде не должен превращаться в проверку политической лояльности Баку к Анкаре.

Нельзя забывать и о том, что Турция сегодня является не просто соседней страной или культурным родственником Азербайджана. Анкара стремится укреплять собственные позиции в тюркском мире, на Южном Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Для этого используются дипломатия, оборонные соглашения, торговля, образование, культурные связи и религиозная мягкая сила. Такая политика сама по себе закономерна: крупные региональные государства стремятся расширять влияние, а Турция обладает для этого значительными историческими, экономическими и институциональными ресурсами. Однако стратегическое влияние и политическое доминирование не одно и то же. Сотрудничество предполагает, что партнёры добровольно согласуют интересы, тогда как доминирование начинается там, где от одного участника ожидают не самостоятельного решения, а согласия с предпочтениями другого. В нынешнем конфликте именно эта граница стала предметом спора.

Возникает закономерный вопрос: чем именно Азербайджан мог оказаться неудобен отдельным политическим кругам в Турции? Возможно, прежде всего тем, что Баку последовательно стремится самостоятельно определять свою государственную модель, внешнеполитические приоритеты и допустимые пределы иностранного влияния. Азербайджан сотрудничает с Турцией в сфере безопасности, развивает отношения с европейскими государствами, взаимодействует с Центральной Азией, поддерживает энергетические связи с различными партнёрами и выстраивает собственную политику на Ближнем Востоке. Это не означает, что Баку отдаляется от Анкары. Напротив, самостоятельность делает союз более устойчивым, поскольку превращает его из зависимости в осознанный выбор. Но для политических сил, которые привыкли рассматривать культурную или религиозную близость как основание для особого влияния, такая самостоятельность может создавать неудобные вопросы. Это аналитическое предположение, а не доказательство существования у Турции плана давления на Азербайджан.

Есть и другой аспект, который трудно игнорировать. Турецкая правящая партия действует в условиях собственной внутриполитической конкуренции, где вопросы религии, национальной идентичности и исторического наследия имеют большое значение. Выступая в защиту хиджаба за пределами Турции, политики могут одновременно демонстрировать своим избирателям принципиальность в вопросах религиозных свобод и подтверждать претензии на роль защитников мусульманских ценностей. В такой ситуации внешнеполитическое заявление способно выполнять сразу две функции: обращаться к иностранному правительству и работать на внутреннюю аудиторию. Это не обязательно означает, что вся кампания координируется руководством Турции. Но подобный механизм объясняет, почему отдельный школьный конфликт может внезапно получить международный масштаб и сопровождаться гораздо более жёсткой риторикой, чем того требуют обычные дипломатические разногласия.

При этом сама азербайджанская сторона не должна уходить от содержательного обсуждения школьной политики. Постановление Кабинета министров № 309 от 21 сентября 2026 года регулирует школьную одежду, не называя хиджаб прямо, однако сообщения о недопуске отдельных учениц к занятиям вызвали общественное возмущение. Позднее были приняты и отдельные правила в отношении одежды учителей. Принципиально важно различать текст нормативного акта и то, как его применяют на местах: если документ не предусматривает отстранения ребёнка от уроков, нельзя автоматически считать такое отстранение законным лишь потому, что администрация ссылается на дресс-код. Государство вправе устанавливать единые требования к школьной форме, но обязано обеспечивать доступ к образованию, правовую определённость и недискриминационное применение правил. Эта позиция не ослабляет суверенитет Азербайджана, а, наоборот, укрепляет доверие к его институтам.

Именно здесь возникает опасность, когда обоснованный общественный вопрос становится инструментом геополитического соперничества. Если сообщения о школьницах, которым не разрешили войти в учебные заведения, используются для эмоциональной мобилизации, то судьба детей рискует отойти на второй план. В центре внимания оказываются уже не конкретные нормы, решения школьных администраций и способы защиты права на образование, а символическое противостояние между религиозностью и светскостью, между Анкарой и Баку. Одни пытаются представить любое ограничение как войну с исламом, другие рискуют воспринимать всякую критику как посягательство на государственность. Обе крайности мешают спокойному правовому разбору. Азербайджану необходимо самостоятельно решать свои вопросы, но самостоятельное решение должно быть обоснованным и справедливым; Турция вправе высказывать мнение, но не должна превращать моральную оценку в инструмент давления.

В этой истории есть ещё один чувствительный слой — отношение к Израилю. Азербайджан поддерживает с Израилем тесные связи, в том числе в сфере энергетики, торговли и безопасности. Турецкая политика в отношении Израиля при Эрдогане, напротив, сопровождается жёсткой публичной критикой израильских действий и активной риторикой в защиту палестинцев. После того как Азербайджан не покинул зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в сентябре 2026 года, в турецких социальных сетях усилилась критика Баку. Это не доказывает, что спор о хиджабе был организован из-за отношений Азербайджана с Израилем, но показывает, что у части критиков есть более широкий круг претензий к самостоятельному внешнеполитическому выбору Азербайджана. Для Баку принципиально важно, чтобы союз с Турцией не требовал автоматического копирования каждой позиции Анкары по всем международным конфликтам.

Не менее важен экономический и транспортный контекст. Азербайджан — это не только союзник Турции в вопросах безопасности, но и важнейший участник региональной энергетической и логистической архитектуры. Через азербайджанскую территорию проходят маршруты, связывающие Каспийский регион с Грузией, Турцией и европейскими рынками; Баку играет заметную роль в развитии Среднего коридора, а сотрудничество двух стран охватывает энергетическую инфраструктуру, торговлю и транспортные проекты. Для Анкары сильный и стабильный Азербайджан представляет стратегическую ценность, поскольку расширяет возможности Турции выходить к Каспию и укреплять связи с тюркскими государствами Центральной Азии. Поэтому было бы нелогично предполагать, что Турция в целом заинтересована в ослаблении своего азербайджанского союзника. Скорее, проблема заключается в том, что разные политические круги могут по-разному понимать содержание союзничества: одни видят в нём партнёрство равных, другие ожидают большей политической и идеологической согласованности. И если эти ожидания начинают предъявляться публично, даже взаимовыгодные отношения могут оказаться заложниками внутренней политической риторики.

Ответ Баку показывает, что азербайджанская сторона не намерена оставлять без реакции попытки публично оценивать внутренние решения страны в назидательном тоне. Заявление межпарламентской рабочей группы и напоминание о конституционном суверенитете обозначили предел допустимого. Важно, что это не обязательно следует понимать как разворот Азербайджана против Турции. Скорее, речь идёт о стремлении зафиксировать правила отношений на будущее: стратегическое партнёрство не предполагает отказа от самостоятельной позиции, а культурная близость не заменяет дипломатических норм. Нынешний конфликт ещё не означает кризиса всего союза, но служит предупреждением о том, насколько быстро чувствительная тема может превратиться в проверку взаимного доверия.

Так чего же Турция хочет от братского Азербайджана? Если говорить о турецком государстве в целом, наиболее обоснованный ответ заключается в том, что Анкара заинтересована в сильном союзнике, совместных оборонных возможностях, экономическом взаимодействии, транзитных маршрутах и расширении влияния в тюркском мире. Всё это не противоречит интересам Баку, пока сотрудничество строится на взаимной выгоде. Но отдельные политические круги могут стремиться и к более широкому идеологическому влиянию, ожидая, что историческая близость народов будет означать согласие с их представлениями о религии, общественном устройстве и международной политике. Доказательств, позволяющих утверждать, что это единый государственный план Анкары, пока недостаточно. Однако сам конфликт продемонстрировал, что подобные ожидания способны создавать напряжение даже между ближайшими союзниками. И потому главный вопрос заключается не в том, кто из двух народов ближе друг другу, а в том, насколько обе стороны готовы уважать право партнёра принимать собственные решения.

Азербайджану не нужно доказывать братство с Турцией отказом от самостоятельности, так же как Турции не нужно доказывать свою поддержку Азербайджана попытками влиять на его внутреннюю политику. Настоящее союзничество проверяется не количеством совместных деклараций и не эмоциональностью публичных заявлений, а готовностью признавать право партнёра на собственный путь. Азербайджан вправе защищать светский характер своего государства, Турция вправе отстаивать собственное понимание религиозных свобод, а обе страны обязаны обсуждать разногласия без унижения друг друга и без превращения детей, верующих или национальных символов в инструменты политической борьбы. Если в формуле «Одна нация, два государства» забыть о двух государствах, то даже самые тёплые слова о братстве могут стать основанием для взаимных претензий. Но если обе стороны действительно признают равенство друг друга, нынешний спор способен не разрушить союз, а напомнить ему о важнейшем принципе: братство не означает подчинения, союзничество не означает идеологической унификации, а уважение к Турции не требует от Азербайджана отказа от собственного суверенного выбора.

Автор

Агиль Гахраманов