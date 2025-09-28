Илон Маск прокомментировал новые опубликованные документы по делу Джеффри Эпштейна, в которых упоминается его имя. Бизнесмен подтвердил, что осужденный за сексуальные преступления финансист приглашал его к себе на остров.

«Эпштейн пытался сделать так, чтобы я поехал на его остров, но я отказался»,— написал господин Маск в соцсети X. Вместе с этим он раскритиковал телеканал Sky News за публикацию о том, что его имя фигурирует в этих документах. Он заявил, что СМИ продвигает «ложный нарратив» и заслуживает презрения.

Маск ранее неоднократно призывал руководство США обнародовать все материалы по этому делу.

Джеффри Эпштейна арестовали в 2019 году за торговлю несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В том же году он покончил с собой в тюрьме. Свидетели обвинения утверждают, что Эпштейн удерживал детей на своем острове Литл-Сент-Джеймс. В материалах его дела упоминаются многие влиятельные и известные люди — как американцы, так и иностранцы, включая британского принца Эндрю, которые могли посещать этот остров.