Депутат: «Конституционный суд должен вынести решение в пользу граждан, и я верю, что так и будет»

Бывший госсоветник: «Либо акционерам должны быть выплачены компенсации, либо должны быть созданы условия для их участия в процессе приватизации»

Как уже сообщалось, ветераны, сражавшиеся за свободу наших земель, и пенсионеры обратились в Конституционный суд по поводу обеспечения их прав на государственные приватизационные чеки. В иске суда указывается, что число граждан, владеющих приватизационными чеками, достаточно велико и каждый из них не может защитить свои права в индивидуальном порядке. По этой причине Конституционный суд должен внести ясность в вопрос и принять справедливое решение.

После объявления решения о прекращении срока действия в 2011 году приватизационные чеки, остававшиеся на руках около миллиона граждан и регулируемые законом «О ценных бумагах», превратились в бесполезную бумажку. И это несмотря на то, что в законе «О ценных бумагах» четко прописано, что для ценных бумаг не предусмотрен срок обращения.

В законодательстве о защите от инфляции определена стоимость одного приватизационного пая эквивалентна не менее 2000 долларов США, 65 процентов приватизируемого государственного имущества принадлежит гражданам и только 35 процентов продается государством за деньги. Учитывая, что цены за этот период выросли примерно в 10 раз, можно сказать, что стоимость одного приватизационного пая составляет не менее 20 тысяч долларов США.

Это решение было принято в середине 90-х годов прошлого века, когда Азербайджан был наиболее слабым с социально-экономической точки зрения. Все это является ярким примером того, как общенациональный лидер Гейдар Алиев видел в гражданах ведущую силу в реализации государственной политики приватизации и принимал эту политику в качестве одного из приоритетных направлений деятельности государства.

Стоит отметить, что обращение граждан планируется рассмотреть в Конституционном суде в сентябре. Обращаясь к статистическим показателям, можно сказать, что на миллион граждан средняя смертность составляет 30 человек в день, а учитывая, что большое количество граждан покидает мир, не воспользовавшись своими приватизационными чеками, можно сказать, что права тысяч граждан нарушаются каждый год.

С этой точки зрения Конституционный суд должен без промедления довести до логического конца этот вопрос и восстановить историческую справедливость. Это имеет исключительное значение в плане того, что дух автора этой благородной и прогрессивной инициативы общенационального лидера Гейдара Алиева должен возрадоваться в «Год Гейдара Алиева», а также необходимости обеспечения притока инвестиций в нашу страну и восстановления исторических прав одного миллиона граждан.

Депутаты, известные общественно-политические деятели, представители науки и культуры, интеллектуалы, специалисты в различных областях обращаются к руководству страны и требуют реализации законных требований населения. Присоединяясь к призывам ветеранов войны и пенсионеров, они обращаются в Конституционный суд и заявляют о необходимости восстановления исторической справедливости.

Член комитета Милли Меджлиса по правам человека Рази Нуруллаев заявил AYNA, что Конституционный суд должен защитить права граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки, и принять справедливое решение: «Прошло более 25 лет с момента принятия решения о раздаче населению приватизационных чеков. Представьте себе, что 25 лет назад государство раздало гражданам ценные бумаги для участия в процессе приватизации. Однако приватизационные чеки, оставшиеся на руках почти у миллиона граждан, превратились в бесполезную бумажку».

«Ветераны войны, сражавшиеся за свободу наших земель, и пенсионеры обратились в Конституционный суд по поводу обеспечения их прав на государственные приватизационные чеки. Мы, депутаты, тоже присоединились к этому призыву. Мы направили аналогичный запрос в Конституционный суд. Мы считаем, что парламент Азербайджана, Конституционный суд и соответствующие госструктуры должны решить этот вопрос», — сказал депутат.

Он отметил, что по закону 65 процентов всей приватизируемой крупной и средней государственной собственности должны быть заменены приватизационными чеками, а процесс приватизации должен осуществляться таким образом: «Государству принадлежит только 35 процентов и только в такой пропорции может продать свою долю».

Что касается стоимости чеков, то, по словам Нуруллаева, сумма за каждый приватизационный чек определялась с учетом защиты от инфляции: «Необходимо учитывать уровень инфляции, происходящий в этот период, и принимать соответствующее решение. По подсчетам экспертов, стоимость каждого приватизационного пая эквивалентна 20 тысячам долларов США. Либо за счет увеличения срока обращения, либо за счет выплаты справедливой компенсации проблема должна быть полностью устранена».

В своем заявлении AYNA бывший госсоветник Габиль Гусейнли обратил внимание на важность решения проблемы приватизационных чеков раз и навсегда: «Предполагается приватизация государственных предприятий, и должны быть созданы условия для участия граждан, которые имеют свою долю в этом процессе».

«Нам известно об обращении ветеранов войны и пенсионеров в Конституционный суд. Верю и считаю, что Конституционный суд справедливо подойдет к этому вопросу и примет решение, удовлетворяющее законное требование тысяч граждан», — сказал наш собеседник.

Гусейнли подчеркнул, что стоимость приватизационных чеков защищена от инфляции: «Этот нюанс отражен в законодательстве. Он предусмотрен как в соответствующем законе, так и в указе общенационального лидера Гейдара Алиева. Купля-продажа 65 процентов приватизируемого государственного имущества должна осуществляться посредством приватизационных чеков».

«Ожидается, что некоторые государственные предприятия будут приватизированы. Либо акционерам должны быть выплачены компенсации в адекватном размере с защитой от инфляции, либо должны быть созданы условия для участия акционеров в предстоящем процессе приватизации. Малая и средняя приватизация уже близки к завершению, и участие акционеров должно быть обеспечено в этом процессе. Надеюсь, что Конституционный суд примет справедливое решение и соответствующие структуры реализуют это решение на высоком уровне», — заключил бывший госсоветник.

ПРИМЕЧАНИЕ

Напомним, что приватизационные чеки были переданы всем гражданам страны, состоявшим на государственном учете в 1997 году. Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и имеют право собственности. Каждый чек имеет одинаковую стоимость. Согласно закону, не менее 65 процентов всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должны быть заменены приватизационными чеками, и процесс приватизации должен осуществляться таким образом. Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллионной. Доля имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции доля имущественного эквивалента. При этом право залога этих приватизационных чеков в банках гарантируется законом. Это означает, что стоимость долей государственной собственности должна быть одинаковой для каждого из приватизационных чеков.

В ходе эмиссии приватизационных чеков правительство выделяет на это большую сумму средств, и в качестве ценных бумаг эти чеки оцениваются по отношению к долларам и другим валютам.

Предполагалось, что стоимость приватизационного чека на одного акционера будет эквивалентна не менее 2000 долларов США с защитой от инфляции. Хотя в законе не указан срок для приватизационных чеков, приостановка их срока обращения расценивается как попытка некоторых чиновников закрыть данный вопрос.

Неосведомленность населения, а также то, что на передний план процесса выдвинулась часть бизнесменов и чиновников-олигархов, определили эту ситуацию. Хотя некоторые из граждан продали свои приватизационные чеки на «черном рынке», есть и те, кто сохранил их, ожидая дня, когда справедливость восторжествует.

Дополнительное примечание

Всем следует знать, что Приватизационные Чеки, являющиеся Государственными Ценными Бумагами, подтверждающие право собственности на Приватизационную Долю Имущества, данную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, были выданы ПО ЗАКОНУ!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым для реализации ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИИ, был издан для осуществления выдачи и первичного размещения приватизационных чеков гражданам в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследственные приватизационные доли каждого гражданина в соответствии с законом. Согласно пункту 5

Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом, который действует и по сей день, категорически запрещается отказываться от принятия приватизационных чеков в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации. Указ не дает права, но и не может отнять права, данного законом!

Приватизация, проведенная без выплаты компенсаций, обманным путем со стороны чиновников, путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа, есть беззаконие, несправедливость по отношению к народу и саботаж против государства!

Для получения дополнительной информации по теме перейдите по ССЫЛКЕ (https://www.facebook.com/groups/668471343515846/posts/1577668382596133).

Автор: Айдын Герай