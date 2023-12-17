Эльчин Садыгов: «У Конституционного суда есть возможность восстановить историческую справедливость»

Залиха Тахирова: «Конституционный суд должен принять справедливое решение до конца года»

Хаял Баширов: «Конституционный суд должен принять решение в пользу граждан, права которых нарушены»

Как известно, сотни тысяч граждан были лишены прав, которые им безвозмездно предоставило государство, после решения вывести из обращения приватизационные чеки в 2011 году. И по сей день почти 1 миллион человек требуют свои права, но чиновники по-прежнему продолжают перекладывать ответственность друг на друга.

Указанная правовая проблема рассматривается в Конституционном суде (КС) уже более 8 месяцев. Все еще рассматривается, все еще…?

Граждане — владельцы приватизационных чеков неоднократно обращались с устными и письменными обращениями в КС с требованием восстановления своих прав. Помимо этого, они провели в КС встречу и требовали свои права. Каждый раз им называли разные даты и обещали, что к этому сроку будет принято конкретное решение по их проблеме.

Например, 14 числа прошлого месяца (ноября) группа лиц встретилась с заведующим приемной КС Анаром Джафаровым. Представитель КС еще раз дал обещание владельцам приватизационных чеков. Он сообщил, что до конца ноября 2023 года вопрос обязательно будет рассмотрен и внесена ясность в это дело. Владельцы приватизационных чеков также заявили, что подождут до последнего дня месяца и соберутся перед КС 30 ноября в 15:00.

Однако решение не было принято. Поэтому 30 ноября владельцы приватизационных чеков собрались перед зданием КС. А заведующий приемной КС Анар Джафаров встречался с ними как в индивидуальном порядке, так и в коллективном.

По информации, предоставленной AYNA владельцами приватизационных чеков, принявшими участие во встрече, А.Джафаров на этот раз говорил с ними более открыто и конкретно. По его словам, КС направил письмо в 9 государственных органов с просьбой высказать свое мнение по данному вопросу. Хотя 7 из этих органов ответили, КС пока не получил ответа от двух структур — Кабинета министров и Верховного суда.

Отметим, что по распоряжению президента Ильхама Алиева со стороны Администрации президента была направлено в КС официальное письмо с целью устранения правовых проблем, связанных с приватизационными чеками, и проверки соответствия некоторых нормативно-правовых актов Конституции. Это письмо было получено и зарегистрировано со стороны КС.

Впервые в истории независимого Азербайджана по поручению граждан, депутатов и премьер-министра в КС было направлено прямое обращение со стороны Министерства юстиции, Администрации президента, а также лично главы государства по поводу приватизационных чеков и возникших из этой ситуации массовых юридических проблем.

Кроме того, депутаты Милли Меджлиса, общественно-политические деятели, деятели науки и культуры, представители институтов гражданского общества, правоведы, экономисты неоднократно обращались к руководству страны с требованием восстановить нарушенные права граждан.

Вместе с тем возникают вопросы, почему рассмотрение проблемы до сих пор так затягивается, где она «застряла», какие структуры и чиновники «завязаны» на этом? Почему права сотен тысяч людей до сих пор не восстановлены?

Член Коллегии адвокатов Азербайджана Эльчин Садыгов в беседе с AYNA заявил, что необоснованное и незаконное решение о завершении срока обращения приватизационных чеков должно быть отменено: «Приватизационные чеки – это право собственности граждан. Права собственности никогда не могут обесцениться. Правового механизма для этого не существует. Решение о завершении срока обращения было незаконным. Без каких-либо причин они в незаконной и необоснованной форме завершили срок обращения приватизационных чеков, в результате чего сотни тысяч граждан оказались лишены гражданских прав».

«Теперь у Конституционного суда появилась возможность восстановить историческую справедливость. Однако это учреждение также искусственно затягивает ответ на обращение граждан. Необходимо понимать, что эту проблему необходимо решать в любом случае. В противном случае правительство отвернется от соблюдения интересов граждан. Как и другие проблемы, мы не должны перекладывать решение этого вопроса на будущие поколения», — сказал Садыгов.

Правозащитница Залиха Тахирова в беседе с AYNA также заявила, что права сотен тысяч владельцев приватизационных чеков нарушены, и эту проблему необходимо решить: «Наверное, большая часть приватизационных чеков остается у малоимущих семей. Фактом является то, что социально-экономическая ситуация неблагополучна для малоимущих семей, процесс приватизации проводится с большими ошибками, допускаются грубые нарушения законодательства, а срок обращения завершен без каких-либо оснований. Все это делает неизбежным принятие прогрессивного решения».

«Каким должно быть это решение? Решения для этой проблемы должны быть найдены и урегулированы соответствующими структурами. Должен быть строгий общественный контроль за реализацией этого процесса. Потому что первый этап процесса приватизации сопровождался серьезными нарушениями и может повториться снова. Либо срок обращения следует увеличить, либо выплатить компенсацию за причиненный ущерб. Конституционный суд должен вынести соответствующее решение до конца года. Это решение должно быть в пользу справедливости и граждан, чьи права нарушены», — подчеркнула Тахирова.

По словам другого собеседника AYNA, юриста Хаяла Баширова, решения об аннулировании приватизационных чеков нет: «По этой причине приватизационные чеки действительны по закону. Для истечения срока обращения должно было быть правовое основание. Приватизационные чеки не признаны недействительными. Принимая за основу этот фактор, нелогично превращать оставшиеся в руках граждан приватизационные чеки в ничего не стоящие бумаги — изъятие чеков из обращения противозаконно».

«Количество граждан, у которых нарушены права, предостаточное. Во всех случаях Конституционный суд должен принять решение в пользу этих граждан. Это важно и с точки зрения повышения социального благосостояния у определенной группы населения. Для этого могут быть предприняты различные шаги, один из которых – принятие нового закона», – заключил Баширов.

Примечание

Каждый должен знать, что право собственности на приватизационную долю наследства, предоставленную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и приватизационные чеки, являющиеся государственными ценными бумагами, подтверждающими это право, были выданы на основании закона!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым во исполнение закона о приватизации, был издан в целях реализации распределения и первичного размещения приватизационных чеков среди граждан в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследование приватизационной доли, выделяемой каждому гражданину в установленном порядке в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом и действующего до сих пор, категорически запрещается отказываться от приема приватизационного чека в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации.

Указ не дает права и не может отнять права, данного законом! Приватизация, осуществляемая путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа без выплаты компенсаций, является несправедливостью по отношению к народу и диверсией против государства!

По результатам научно-практического исследования, проведенного учеными- юристами-экспертами Конституционного суда в 2022-2023 годах, после подтверждения юридических фактов в 4 статьях, опубликованных на основе мнения более 10 ученых в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, находящейся под курацией главы государства, представители интеллигенция и правоведы уже подтвердили в своих выступлениях в прессе, что приватизация, которая проводится без приватизационных чеков на протяжении 13 лет, является преступлением против народа и провокацией против государства. Это, в свою очередь, порождает большие надежды на восстановление исторической справедливости.

По исследованиям учёных ясно, что стоимость доли собственности на один приватизационную долю, защищенную законом от инфляции, сегодня стоит не менее 20 000 долларов США, а согласно обещанию общенационального лидера народу, во имя исторической справедливости, 65 процентов имущественной стоимости всех предприятий Азербайджанского инвестиционного холдинга, а также средних и крупных предприятий, которые будут приватизированы в будущем, должна быть заменена приватизационными чеками.

По закону все инвесторы должны оплатить 15% акций, принадлежащих трудовым коллективам, а свыше 50% — только приватизационными чеками. По закону государство может продать за деньги только 35% от стоимости государственного имущества. Подписанные общенациональным лидером законы и Конституция были приняты в качестве основы экономической и социальной политики государства в самое бедное время страны во имя социальной исторической справедливости для перехода к новому общественному строю.

Общенациональный лидер объявил миру, что 50+15% всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации, будут приватизированы с использованием приватизационных чеков. Даже приватизация арендованных предприятий в дальнейшем и приватизация инвестиционных конкурсов должны были проводиться только по этому установленному законом правилу. Никакой указ или даже какой-либо закон, который будет принят позже, не сможет изменить эти правила, которые установлены законом как обязанность государства, вопреки Конституции!

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