Началось волнительное ожидание от «Года Гейдара Алиева» и обратный отсчет: «До последнего дня декабря…»

До конца 2023 года остались считанные дни. Этот год ознаменовался знаменательными событиями в жизни нашей страны. В результате локальной антитеррористической операции суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен. Многие законы, которые находились на рассмотрении в течение многих лет, были приняты. Был ратифицирован Кодекс конкуренции, который обсуждался и возвращался несколько раз с 90-х годов прошлого века.

В то же время многие ожидания общества от «Года Гейдара Алиева», который мы уже провожаем, не оправдались. Самым ожидаемым событием этого года было решение юридической проблемы, связанной с приватизационными чеками, и восстановление исторической социальной справедливости. Но, к сожалению, права сотен тысяч граждан, у которых на руках все еще остались приватизационные чеки, не обеспечены.

Безвозмездная раздача населению приватизационных чеков была одной из исторических заслуг великого лидера Гейдара Алиева перед гражданами Азербайджана, и в «Год Гейдара Алиева» все ожидали (ждут) завершения дискуссий по процессу приватизации.

Напомним, что приватизационные чеки были предоставлены всем гражданам, родившимся до 1 января 1997 года, в качестве доли наследства. Помимо того, что эти чеки являются государственными ценными бумагами, они также обладают правом собственности. Каждый чек имеет одинаковую стоимость. Согласно закону, не менее 65 процентов всей приватизируемой крупной и средней государственной собственности должно быть заменено приватизационными чеками, и процесс приватизации должен осуществляться таким образом.

Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллионной доли. Имущественный эквивалент определяется в законе как защищенная от инфляции доля имущественного эквивалента. При этом право залога этих приватизационных акций в банках гарантируется законом. Это означает, что стоимость долей государственной собственности должна быть одинаковой для каждого из приватизационных чеков.

В ходе эмиссии приватизационных чеков правительство выделяет на это большую сумму средств, и в качестве ценных бумаг эти чеки оцениваются по отношению к доллару и другим валютам.

Предполагалось, что стоимость приватизационного чека на одного акционера будет эквивалентна не менее 2000 долларов США с защитой от инфляции. Хотя в законе не указан срок для приватизационных чеков, приостановка их срока обращения расценивается как попытка некоторых чиновников закрыть данный вопрос.

Впервые в истории Азербайджана

В 2023 году ветераны войны и пенсионеры, у которых на руках остались приватизационные чеки, обратились в Конституционный суд с просьбой о восстановлении своих прав и пересмотре решения по приватизационным чекам. В обращении отмечается, что Законом «О ценных бумагах» не предусмотрен срок обращения для ценных бумаг, в связи с чем решение об истечении срока обращения приватизационных чеков является незаконным. Кроме того, в подписанном указе и законодательстве четко указано, что приватизационные чеки являются ценными государственными бумагами.

Более важным моментом является то, что в 2023 году произошло событие, первое в истории Конституционного суда и независимого Азербайджана в целом. Так, граждане, депутаты, по поручению премьер-министра Минюст, Администрация президента и лично сам президент напрямую обратились в Конституционный суд по поводу приватизационных чеков и возникшей из-за этого массовой правовой проблемы.

Это, в свою очередь, породило большие надежды на выяснение судьбы приватизационных чеков и на то, что права миллиона человек, которые были нарушены в результате коварной игры, устроенной некоторыми чиновниками во главе с бывшим руководителем Администрация президента Рамизом Мехтиевым, будут восстановлены. Однако Конституционный суд почему-то не торопится выносить решение по поступившему обращению. Правда, они заявляют, что этот процесс будет иметь логическое завершение, но не уточняют, когда это будет сделано.

За прошедший период как сами жалобщики, так и их адвокат Мубариз Йолчуев несколько раз встречались с заведующим приемной Конституционного суда Анаром Джафаровым. На каждой встрече недовольство и требования граждан доводились до сведения представителя Конституционного суда. Хотя Джафаров каждый раз заявлял, что вопрос будет решен в ближайшее время, как видим 2023 год уже подходит к концу, но позитивных новостей по-прежнему нет.

Призывы депутатов

Как и в предыдущие годы, в 2023 году депутаты Милли Меджлиса призвали государственные органы решить проблемы граждан, права которых были нарушены в связи с ситуацией по приватизационным чекам. В то же время они направили запрос в Конституционный суд на основании поступивших от граждан обращений.

Депутаты Асим Моллазаде, Рази Нуруллаев, Фазиль Мустафа, Агиль Аббас, Азер Бадамов, Вугар Байрамов, Вахид Ахмедов, Гудрат Гасангулиев, Айдын Гусейнов, Тахир Рзаев, Джейхун Мамедов, Руфат Гулиев, Захид Орудж, Тахир Керимли, Айдын Мирзазаде, Насиб Махамалиев и другие в интервью СМИ предлагали увеличить срок обращения приватизационных чеков или же выплатить компенсацию за причиненный ущерб.

Цитата из мнения депутата Милли Меджлиса, председателя Партии демократических реформ Азербайджана (ПДРА) Асима Моллазаде:

«Очень важно восстановить права граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки. В указе, подписанном покойным президентом Гейдаром Алиевым в 1996 году, говорилось, что приватизационные чеки безвозмездно предоставляются каждому гражданину Азербайджана. Этот указ предусматривал защиту прав владельцев приватизационных чеков, обеспечивая их активное участие в этом процессе, и содержал достаточно прогрессивные моменты. Это было очень важное решение для граждан страны, которая только что обрела независимость и переходила от одной системы к другой. После решения об отмене срока обращения приватизационных чеков сотни тысяч граждан страны оказались лишены своих прав».

Позиция политических деятелей

Председатель партии «Мусават» Ариф Гаджилы, бывший премьер-министр, председатель Народной партии Азербайджана Панах Гусейн, председатель Партии национальной независимости Азербайджана Арзухан Ализаде, председатель партии «Ени Заман» Муса Агаев, председатель партии «Великий Азербайджан» Эльшад Мусаев, Председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу, председатель партии «АГ» Турал Аббаслы, председатель партии «Современный Мусават» Хафиз Гаджиев, один из известных членов партии «Ени Азербайджан», профессор Шахлар Аскеров, председатель Партии национального освобождения Вугар Орудж, бывший государственный советник Габиль Гусейнли и другие выступили с заявлениями относительно продления срока обращения приватизационных чеков.

Приведем цитату Турала Аббаслы на этот счет:

«Поскольку государственные приватизационные чеки являются ценными бумагами, необходимо создать механизм, позволяющий государству в той или иной форме возместить ущерб их владельцам. У большого количества людей на руках все еще остались приватизационные чеки. В течение определенного периода времени наблюдалось, что лица, у которых остались на руках чеки, обращаются в соответствующие учреждения по поводу возобновления срока обращения. Полагаю, что представители власти должны принять этих людей, выслушать их предложения и предпринять соответствующие шаги в соответствии с текущей экономической ситуацией. Ни один гражданин не должен быть лишен чеков, предоставленных государством, ни одному гражданину не должен быть нанесен ущерб. В то же время доверие граждан к государству не должно быть подорвано.

В соответствии с механизмом, применяемым в отношении рециркуляции приватизационных чеков может быть создана комиссия. В любом случае, существующую проблему нельзя игнорировать. Поэтому проведение круглых столов и дискуссий с участием соответствующих институтов может оказать положительное влияние на решение проблемы».

СМИ и общественность

Общественные деятели – председатель Совета Прессы Рашад Меджид, член Правления Совета Прессы, заслуженный журналист Азер Хасрат, директор Экспертного центра недвижимости Рамиль Османлы, руководитель Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов, председатель Азербайджанского общества защиты прав женщин имени Диляры Алиевой Новелла Джафароглу, руководитель Бюро по защите законности и прав человека Саида Годжаманлы, председатель азербайджанского отделения Международного общества прав человека Саадат Бенанярлы, член Коллегии адвокатов Азербайджана Осман Кязимов, член Коллегии адвокатов Азербайджана Ирада Джавадова, бывший член Милли Меджлиса, доктор юридических наук, профессор Гуламгусейн Алибейли, экономист-эксперт Рашад Гасанов, ученый-экономист Фикрет Юсифов, юрист Адам Мамедов, экономист- эксперт Парвиз Гейдаров, руководитель Центра политико-правовых стратегических исследований, юрист Хаял Баширов, экономист Вугар Орудж, десятки членов Коллегии адвокатов Азербайджана обратились к правительству по поводу приватизационных чеков.

Цитата из комментария доктора юридических наук, профессора Гуламгусейна Алибейли:

«Из-за негативной деятельности мошенников-бизнесменов и чиновников-олигархов, низкого уровня просвещения населения, часть граждан продала свои приватизационные чеки на «черном рынке». Однако есть граждане, которые сохранили свои чеки и по сей день. Но некоторые утверждают, что эти чеки не имеют никакой стоимости. Это в корне неверное и неправильное решение. Как могут быть ограничены права собственности гражданина необоснованным решением?! Эту незаконность необходимо устранить. У нас серьезные ожидания от Конституционного суда. Историческая справедливость должна быть восстановлена. Надеюсь, что Конституционный суд примет справедливое решение».

Как видим, около миллиона обладателей приватизационных чеков ждут дня, когда будет восстановлена ​​историческая справедливость. С ними солидарна интеллигенция страны. Официальные органы хранят молчание… Все внимание приковано к Конституционному суду. Сотни тысяч граждан с нетерпением ждут того дня, когда будет восстановлена ​​историческая справедливость.

И последняя обнадеживающая новость уходящего года

Адвокат Мубариз Йолчуев 20 декабря обратился с видеообращением к обладателям приватизационных чеков. В обращении говорится, что Тахир Ахундов от имени владельцев приватизационных чеков еще раз встретился с заведующим приемной Конституционного суда Анаром Джафаровым, и последний заявил, что Палата Конституционного суда примет решение по конституционной жалобе граждан до конца декабря 2023 года. Это решение будет касаться того, рассматривать жалобу или отказаться от нее. «Я сам позвонил Анар муаллиму по этому поводу. Он сообщил мне, что «Конституционный суд получил необходимые заключения от всех соответствующих девяти государственных органов, которым было предложено дать заключение по этому вопросу, и Конституционный суд примет решение по вашей жалобе до конца декабря.

Это решение может быть положительным или отрицательным. Но мы все надеемся, что это будет положительное решение, и что наше законное требование будет удовлетворено. Мы считаем, что перед господином президентом стоит особая задача в этом направлении, и надеемся, что до конца года будет принято положительное решение по нашему законному требованию».

Примечание

Каждый должен знать, что право собственности на приватизационную долю наследства, предоставленную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и приватизационные чеки, являющиеся государственными ценными бумагами, подтверждающими это право, были выданы на основании закона!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым во исполнение закона о приватизации, был издан в целях реализации распределения и первичного размещения приватизационных чеков среди граждан в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследование приватизационной доли, выделяемой каждому гражданину в установленном порядке в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом и действующего до сих пор, категорически запрещается отказываться от приема приватизационного чека в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации.

Указ не дает права и не может отнять права, данного законом! Приватизация, осуществляемая путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа без выплаты компенсаций, является несправедливостью по отношению к народу и диверсией против государства!

По результатам научно-практического исследования, проведенного учеными-юристами-экспертами Конституционного суда в 2022-2023 годах, после подтверждения юридических фактов в 4 статьях, опубликованных на основе мнения более 10 ученых в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, находящейся под курацией главы государства, представители интеллигенция и правоведы уже подтвердили в своих выступлениях в прессе, что приватизация, которая проводится без приватизационных чеков на протяжении 13 лет, является преступлением против народа и провокацией против государства. Это, в свою очередь, порождает большие надежды на восстановление исторической справедливости.

По исследованиям учёных ясно, что стоимость собственности на одну приватизационную долю, защищенную законом от инфляции, сегодня составляет не менее 20 000 долларов США, а согласно обещанию общенационального лидера народу, во имя исторической справедливости, 65 процентов имущественной стоимости всех предприятий Азербайджанского инвестиционного холдинга, а также средних и крупных предприятий, которые будут приватизированы в будущем, должна быть заменена приватизационными чеками.

По закону все инвесторы должны оплатить 15% акций, принадлежащих трудовым коллективам, а свыше 50% — только приватизационными чеками.

По закону государство может продать за деньги только 35% от стоимости государственного имущества. Подписанные общенациональным лидером законы и Конституция были приняты в качестве основы экономической и социальной политики государства в самое бедное время страны во имя социальной исторической справедливости для перехода к новому общественному строю.

Общенациональный лидер объявил миру, что 50+15% всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации, будут приватизированы с использованием приватизационных чеков. Даже приватизация арендованных предприятий в дальнейшем и приватизация инвестиционных конкурсов должны были проводиться только по этому установленному законом правилу. Никакой указ или даже какой-либо закон, который будет принят позже, не сможет изменить эти правила, которые установлены законом как обязанность государства, вопреки Конституции!

Для получения дополнительной информации по этой теме перейдите по этой ССЫЛКЕ (https://www.facebook.com/groups/668471343515846/posts/1577668382596133)