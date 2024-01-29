Гудрат Гасангулиев: «Сотни граждан ждут восстановления исторической справедливости, а причиненный им ущерб должен быть возмещен»

Ильяс Исмаилов: «Это право граждан, и оно не может быть ограничено ни при каких обстоятельствах»

Вусал Алиев: «Государству важно принять справедливое решение»

Вопрос приватизационных чеков все еще остается актуальным. В настоящее время около миллиона граждан ждут восстановления исторической справедливости, связанной с приватизационными чеками. В целом сегодня в Азербайджане у граждан хранится более 1 миллиона 600 тысяч приватизационных чеков.

12 сентября прошлого года президент Ильхам Алиев направил письмо с регистрационным номером 1483 в Конституционный суд (КС) для устранения правовых проблем, связанных с приватизационными чеками. 18 августа из Администрации президента в КС поступило письмо с регистрационным номером 1518 идентичного содержания.

Хотя ожидалось, что КС рассмотрит этот вопрос и вынесет справедливое решение в прошлом году, Палата КС вынесла решение об отказе в рассмотрении дела. Это решение вызвало как разочарование, так и серьезное недовольство граждан, чьи права были нарушены.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля. К кандидатам в президенты обратились граждане, чьи права, связанные с приватизационными чеками, были нарушены. Они просили кандидатов поднять указанную проблему на теледебатах во время своих предвыборных кампаний:

«Уважаемые кандидаты в Президенты Азербайджанской Республики! Прежде всего, хотим сообщить Вам, что обязательства государства перед народом, предусмотренные Законом, нарушены. У нас к вам вопрос от имени сотен тысяч семей: будете ли вы говорить о лишении прав собственности граждан на предвыборных дебатах?»

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Зарегистрированные кандидаты в президенты — руководитель Центра социальных исследований, депутат Захид Орудж, председатель партии «Великое созидание», депутат Фазиль Мустафа, председатель Партии Национального фронта, депутат Рази Нуруллаев, председатель партии «Великий Азербайджан» Эльшад Мусаев и независимый политик Фуад Алиев заявили изданию AYNA, что поднимут данную проблему на теледебатах и ​​попытаются найти решение. Кандидаты в президенты считают, что вопрос по поводу приватизационных чеков должен быть так или иначе решен.

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В этот раз кандидат в президенты, председатель партии Народного фронта Азербайджана, депутат, юрист Гудрат Гасангулиев сообщил AYNA, что вопрос решения проблемы приватизационных чеков поднимался неоднократно: «Как и мои коллеги по парламенту я затрагивал эту тему. Считаю, что ценные бумаги, которые когда-то были переданы гражданам, должны быть использованы при приватизации. Либо государство должно принять решение по поводу этих чеков».

«Поступили запросы от граждан по поводу оставшихся у них на руках приватизационных чеков. Исходя из этого, могу сказать, что сегодня сотни тысяч граждан ждут восстановления исторической справедливости с приватизационными чеками на руках. Эти чеки им выдавались безвозмездно и бессрочно. Решение о приостановке срока обращения оказалось неверным. В любом случае вопрос следует пересмотреть. В той или иной форме должен быть возмещен ущерб, причиненный гражданам», — подчеркнул наш собеседник.

Гасангулиев отметил, что его предвыборная программа связана с развитием экономики: «В этой программе отдельно упомянут вопрос процесса приватизации. В программе также упомянуто использование ценных бумаг при приватизации. Я поднимаю этот вопрос на встречах с избирателями и в то же время обращаюсь к правительству с просьбой об этом в Милли Меджлисе. Еще раз говорю, проблему надо решать путем защиты прав гражданина».

Председатель Партии справедливости, бывший главный прокурор Азербайджана и бывший депутат Милли Меджлиса, юрист Ильяс Исмайлов в беседе с AYNA заявил, что защита прав гражданина должна быть обеспечена: «Если срок обращения не указан на приватизационных чеках, то изъятие этих ценных бумаг из обращения было ошибочным решением. Полагаю, что возникшая проблема в этой сфере должна быть решена справедливо».

«Процесс приватизации не может быть завершен без участия граждан. К этой ценной государственной бумаге нельзя относиться как к бесполезной бумажке. Правительство должно принять справедливое решение», — отметил наш собеседник.

Исмаилов уверен, что во всех случаях должен быть найден необходимый механизм, и процесс должен быть завершен: «Эти чеки являются правами граждан и они имеют право воспользоваться своими правами. Это право не может быть ограничено ни при каких обстоятельствах. Необходимо найти соответствующие механизмы и решить проблему системно».

Председатель Общественного объединения социального развития «Sabaha İnam», юрист Вусал Алиев поясняя AYNA данную проблему, сообщил, что в то время приватизационные чеки выдавались всем гражданам страны, родившимся до 1997 года:

«Эти чеки выданы по закону и, помимо того, что являются государственными ценными бумагами, они обладают правом собственности. Сегодня существуют разные подходы относительно продления срока обращения приватизационных чеков. Те, у кого чеки на руках, хотят, чтобы процесс перешел в активную фазу. В целом приватизационные чеки, сохраняющие право собственности, никогда не могут быть отозваны».

«Важно, чтобы государство приняло справедливое решение. Считаю, что необходимо сделать практический шаг по восстановлению прав сотен тысяч граждан и найти решение во благо гражданина. Например, должна быть создана госкомиссия или дано поручение соответствующему государственному учреждению решить проблему», — заключил юрист.

Примечание

Каждый должен знать, что право собственности на приватизационную долю наследства, предоставленную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и приватизационные чеки, являющиеся государственными ценными бумагами, подтверждающими это право, были выданы на основании закона!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым во исполнение закона о приватизации, был издан в целях реализации распределения и первичного размещения приватизационных чеков среди граждан в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследование приватизационной доли, выделяемой каждому гражданину в установленном порядке в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом и действующего до сих пор, категорически запрещается отказываться от приема приватизационного чека в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации.

Указ не дает права и не может отнять права, данного законом! Приватизация, осуществляемая путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа без выплаты компенсаций, является несправедливостью по отношению к народу и диверсией против государства!

По результатам научно-практического исследования, проведенного учеными-юристами-экспертами Конституционного суда в 2022-2023 годах, после подтверждения юридических фактов в 4 статьях, опубликованных на основе мнения более 10 ученых в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, находящейся под курацией главы государства, представители интеллигенция и правоведы уже подтвердили в своих выступлениях в прессе, что приватизация, которая проводится без приватизационных чеков на протяжении 13 лет, является преступлением против народа и провокацией против государства. Это, в свою очередь, порождает большие надежды на восстановление исторической справедливости.

По исследованиям учёных ясно, что стоимость доли собственности на один приватизационную долю, защищенную законом от инфляции, сегодня стоит не менее 20 000 долларов США, а согласно обещанию общенационального лидера народу, во имя исторической справедливости, 65 процентов имущественной стоимости всех предприятий Азербайджанского инвестиционного холдинга, а также средних и крупных предприятий, которые будут приватизированы в будущем, должна быть заменена приватизационными чеками.

По закону все инвесторы должны оплатить 15% акций, принадлежащих трудовым коллективам, а свыше 50% — только приватизационными чеками. По закону государство может продать за деньги только 35% от стоимости государственного имущества.

Подписанные общенациональным лидером законы и Конституция были приняты в качестве основы экономической и социальной политики государства в самое бедное время страны во имя социальной исторической справедливости для перехода к новому общественному строю.

Общенациональный лидер объявил миру, что 50+15% всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации, будут приватизированы с использованием приватизационных чеков. Даже приватизация арендованных предприятий в дальнейшем и приватизация инвестиционных конкурсов должны были проводиться только по этому установленному законом правилу. Никакой указ или даже какой-либо закон, который будет принят позже, не сможет изменить эти правила, которые установлены законом как обязанность государства, вопреки Конституции!

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