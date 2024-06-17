Проблема миллиона человек ждет срочного решения, общественные деятели призывают государство к действию

Проблема сотен тысяч граждан, являющихся владельцами доли собственности, унаследованной от Советского cоюза, до сих пор не решена. Речь идет об одном миллионе владельцев приватизационных чеков.

Эти люди не могут воспользоваться своими законными правами – предоставленными со стороны государства бессрочным и безвозмездным правом наследования. Это произошло из-за того, что этот вопрос из-за чьих-то интересах, чьих-то уловок так и не получил своего решения.

Владельцы приватизационных чеков справедливо полагают, что государство примет справедливое решение относительно чеков: либо приватизационные чеки, являющиеся государственными ценными бумагами, будут возвращены в обращение (по стоимости, защищенной от инфляции), либо они будут компенсированы согласно их реальной стоимости.

Подобные убеждения и требования есть не только у рядовых граждан. Здравомыслящие лица — депутаты, интеллигенция, юристы, экономисты, политики, представители общественности, деятели культуры и влиятельные люди в различных сферах в один голос говорят, что права граждан относительно приватизационных чеков нарушены и это ПРАВО необходимо восстановить.

Более того, государство заинтересовано и решительно настроено в достижении этой исторической политики социальной справедливости. Потому что общенациональный лидер, подписавший это решение в самое трудное время для государства, лучше всех нас знал, что такое история, что такое социальная справедливость, и что значит вернуть народу его же права.

Депутаты, политики, представители интеллигенции и эксперты в различных областях, правильно понявшие шаг общенационального лидера, считают, что важно правильно донести до господина президента информацию об общей социальной проблеме. Все они уверены, что, если доложить главе государства об этой проблеме, которую пытались замять заинтересованные чиновники, она будет решена сразу и в справедливой форме.

Ежедневно в нашу редакцию поступают обращения от тысяч граждан, владеющих приватизационными чеками (в частности, от имени «Özəlləşdirmə Çekləri Qrupu»). Как издание AYNA, мы еще раз побеседовали с общественными активистами и главами НПО по данной проблеме.

Доктор юридических наук, член Коллегии адвокатов, учредитель и директор адвокатского бюро Sirius Субхан Алиев:

«Вопрос приватизационных чеков должен решаться на государственном уровне. Должно быть принято окончательное решение, и нарушенные права должны быть восстановлены. Для решения проблемы необходимо обратиться к опыту зарубежных государств, особенно стран постсоветского пространства.

Фактически, в результате дальновидной политики общенационального лидера Гейдара Алиева, до начала процесса приватизации в Азербайджане была создана специальная комиссия для устранения негативных случаев зарубежного опыта. Когда в 1995 году была принята «Государственная программа приватизации», было предусмотрено, что по меньшей мере 65 процентов всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации, переходили в частные руки посредством приватизационных чеков.

При этом приватизационные паи, являющиеся основанием для выдачи приватизационных чеков, были признаны имущественными паями государственной собственности, защищенными от инфляции. Государство может продать за деньги только 35-процентную долю. Остальные 65 процентов могут быть предоставлены частным лицам только и только в соответствии с Конституцией и законами. Поэтому никто не может нарушать их права вопреки Конституции, в том числе государственные обязательства, в отношении приватизационных чеков, выданных гражданам по закону.

Необходимо в той или иной форме решить проблему приватизационных чеков. Это можно сделать в виде компенсации, и в этом случае следует учитывать зарубежный опыт. В целом у нас процесс приватизации и эффективное использование приватизационных чеков в этом процессе не был проведен правильно. После этого процесс был практически завершен выводом чеков из обращения. Это было неправильно и юридически, и экономически. Полагаю, что такое количество обращений не должно оставаться нерассмотренным. Должна быть дана необходимая оценка и принято решение».

Председатель общественного объединения «Биосфера», заместитель председателя Правления Объединения национальных активистов Горхмаз Ибрагимли:

«Корень данной проблемы связан с процессом приватизации, проведенной в 90-е годы прошлого века, точнее, после 1995 года. В создании и существовании проблемы есть роль многих лиц, представленных как в правительстве, так и в оппозиции. В результате надежды граждан, которые годами хранили приватизационные чеки, не оправдались.

Процесс приватизации был проведен незаконно и непрофессионально. В этот процесс вмешались мошенники, которые выиграли от этого, а простые люди пострадали. Дельцы, осуществившие процесс по своему желанию, стали миллионерами, миллиардерами, олигархами, а миллионы граждан лишились своих законных прав.

Некоторые из этих мошенников до сих пор продолжают свою деятельность. Представьте, глава государства издает два распоряжения по предоставлению купчих для жилья, но армия чиновников тормозит эту работу и не выполняет ее должным образом. То же самое и с приватизационными чеками. Считаю, что государство должно принять скорое и справедливое решение, нарушенные права граждан должны быть восстановлены».

Председатель Общественного объединения «Современное развитие» Мубариз Гёюшлю:

«Хотя эта тема не является нашей специализацией, и я не слежу за ней внимательно, это проблема, которая касается всех нас. Правительство должно принять решение в этом вопросе в пользу граждан.

Если в предыдущие годы решения принимались в ущерб гражданам, нынешние члены правительства должны принять соответствующие решения для исправления ситуации. В настоящее время, глядя на мнения и предложения наших экономистов и экспертов по этому поводу, можно сказать, что ошибки есть. Решение, принятое тогда представителями правительства, было большой несправедливостью по отношению к тысячам граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки.

Можно выслушать экспертов, выдвинувших предложения и готовых это сделать, а при необходимости создать рабочую группу, комиссию и приступить к решению проблемы. В этом направлении решительные шаги и решения, которые будут приняты в пользу граждан, могут сыграть большую роль в снижении социальной напряженности».

Председатель Общественного объединения «Молодежь за антинаркоманию» Буллюр Мамедова:

«Проблема с приватизационными чеками должна быть решена раз и навсегда. Необходимо, чтобы чеки использовались в процессе приватизации. Если чеки не допускаются к участию в аукционах, то должна быть выплачена компенсация, на которую имеют право граждане. Граждане, имеющие на руках чеки, должны восстановить свои права в обмен на деньги или какую-то их часть.

Нет двери, в которую граждане не стучались бы годами. Они хотят, чтобы была выяснена судьба чеков, которые они не смогли эффективно использовать, и была восстановлена ​​справедливость. Они справедливо намерены использовать ценные бумаги, выпущенные государством. Неправильно препятствовать этому, к тому же незаконным путем. Надеюсь, что эта проблема будет решена.

Правозащитники, гражданское общество, депутаты, интеллигенция, одним словом, люди всех слоев общества обратились в государственные учреждения с просьбой решить эту проблему. К этим обращениям следует относиться чутко, а нарушенные права граждан восстанавливать».

Экономический эксперт Рази Аббасбейли:

«После 2011 года, когда приватизационные чеки были изъяты из обращения, нет сфер, в которых возможно их использование. Парадокс заключается в том, что хотя чеки и изъяты из обращения, нет законодательного акта об их недействительности. С 2011 года срок действия чеков не продлили, что вызывает споры.

До 2011 года чеки считались государственной ценной бумагой. Чеки и сегодня считаются государственными ценными бумагами. Дело в том, что чеки никто не отменял. Это ценная бумага является гарантией обеспечения участия граждан в приватизации. Но сегодня фактически эти чеки не участвуют в приватизации, и это совершенно неправильный подход.

Хотя действуют законы о ценных бумагах, чеки невозможно использовать. Полагаю, что президенту следует издать соответствующее распоряжение, должны быть вновь созданы условия для использования приватизационных чеков. Возможно создание условий для использования ценных бумаг, выпущенных государством, при приватизации государственного имущества.

Существует простой механизм, с помощью которого граждане могут реализовать свои конституционные права. Решение этого вопроса возможно с помощью одного-двух официальных решений и нормативных правовых актов. Сегодня большое количество граждан Азербайджана имеют на руках чеки, которыми они не смогли воспользоваться. Решение вопроса устраняет недовольство, защищаются нарушенные права граждан.

Решить проблему можно с помощью простых механизмов. Если правительство захочет решить эту проблему, растущее недовольство граждан, у которых на руках остались чеки, исчезнет.

На практике мы стали свидетелями решения такого вопроса. Вклады граждан, размещенные в сбербанке во времена СССР и которые «пропали» после распада СССР, были «оживлены». Эти вклады были подсчитаны и возвращены гражданам. В такой форме можно компенсировать и неиспользованные приватизационные чеки.

Похоже, есть силы, которые не заинтересованы в решении этого вопроса. Какова их цель? Это неясно. Полагаю, что необходимо услышать голоса недовольных граждан, экспертов, защищающих их права, представителей гражданского общества и депутатов».

Примечание

Предоставленные гражданам ценные бумаги в 1996 году по указу общенационального лидера Гейдара Алиева с 2011 года уже не находятся в обращении. Сотни тысяч граждан, у которых на руках остались ценные бумаги, хотят, чтобы решение об истечении срока их обращения было признано незаконным и тем самым восстановили их права.

Время от времени эксперты в различных областях, юристы, депутаты и представители интеллигенции обращаются к правительству с обращениями о восстановлении нарушенных прав. Они приводят конкретные аргументы в пользу того, что 65 процентов богатства, созданного в стране в период существования СССР или ранее, было осуществлено посредством приватизационных чеков, что прямо пропорционально надписи на этих бумагах: «Эти приватизационные чеки обеспечены государственной собственностью Азербайджанской Республики».

Каждый чек имеет одинаковую стоимость, а 1 пай состоит из 4 чеков. При этом доля этого имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции. При этом отсутствует указание о таком понятии как срок обращения чеков. Граждане, у которых на руках остались чеки, до сих пор хранят их, поскольку не смогли участвовать в процессе приватизации.

Подчеркивается, что хотя выведенные из обращения приватизационные чеки и считаются ценными бумагами, решения, принятые по этим чекам, не были приняты законодательством в правильной форме. В таком случае необходимо предпринять конкретные шаги в отношении лиц, обладающих приватизационными чеками.

Необходимо отметить, что по распоряжению президента Ильхама Алиева с целью устранения правовых проблем, связанных с приватизационными чеками, и проверки соответствия некоторых нормативно-правовых актов Конституции со стороны Администрации президента в Конституционный суд было отправлено письмо.

Конституционный суд зарегистрировал это письмо для рассмотрения. Впервые в истории независимого Азербайджана граждане, депутаты, Минюст по поручению премьер- министра, Администрация президента, а также лично глава государства обратились в Конституционный суд по поводу приватизационных чеков и возникшей в результате массовой правовой проблемы. Но вот уже 11 месяцев как нет никакого результата по итогам разбирательства, проведенного Конституционным судом.

Дополнительное примечание

Каждый должен знать, что право собственности на приватизационную долю наследства, предоставленную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и приватизационные чеки, являющиеся государственными ценными бумагами, подтверждающими это право, были выданы на основании закона!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым во исполнение закона о приватизации, был издан в целях реализации распределения и первичного размещения приватизационных чеков среди граждан в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследование приватизационной доли, выделяемой каждому гражданину в установленном порядке в соответствии с законом.

Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом и действующего до сих пор, категорически запрещается отказываться от приема приватизационного чека в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации. Указ не дает права и не может отнять права, данного законом!

Приватизация, осуществляемая путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа без выплаты компенсаций, является несправедливостью по отношению к народу и диверсией против государства!

По результатам научно-практического исследования, проведенного учеными-юристами- экспертами Конституционного суда в 2022- 2023 годах, после подтверждения юридических фактов в 4 статьях, опубликованных на основе мнения более 10 ученых в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, находящейся под курацией главы государства, представители интеллигенции и правоведы уже подтвердили в своих выступлениях в прессе, что приватизация, которая проводится без приватизационных чеков на протяжении 13 лет, является преступлением против народа и провокацией против государства. Это, в свою очередь, порождает большие надежды на восстановление исторической справедливости.

По исследованиям учёных ясно, что стоимость доли собственности на одну приватизационную долю, защищенную законом от инфляции, сегодня стоит не менее 20 000 долларов США, а согласно обещанию общенационального лидера народу, во имя исторической справедливости, 65 процентов имущественной стоимости всех предприятий Азербайджанского инвестиционного холдинга, а также средних и крупных предприятий, которые будут приватизированы в будущем, должна быть заменена приватизационными чеками.

По закону все инвесторы должны оплатить 15% акций, принадлежащих трудовым коллективам, а свыше 50% — только приватизационными чеками. По закону государство может продать за деньги только 35% от стоимости государственного имущества.

Подписанные общенациональным лидером законы и Конституция были приняты в качестве основы экономической и социальной политики государства в самое бедное время страны во имя социальной исторической справедливости для перехода к новому общественному строю.

Общенациональный лидер объявил миру, что 50+15% всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации, будут приватизированы с использованием приватизационных чеков. Даже приватизация арендованных предприятий в дальнейшем и приватизация инвестиционных конкурсов должны были проводиться только по этому установленному законом правилу.

Никакой указ или даже какой-либо закон, принятый позже в нарушение Конституции, не сможет изменить эти правила, которые установлены законом как обязанность государства!

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