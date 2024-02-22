Интервью # с российским политологом, директором по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаилом Нейжмаковым:

— Власти Армении в очередной раз во всех своих бедах обвинили Россию. Так, Армен Григорян, комментируя инцидент в Неркин Ханде, заявил, что это единственная зона ответственности России, и она не смогла его предотвратить. Глава EUMA Маркус Риттер согласился с этим. Вам не кажется, что Ереван намеренно идет на осложнение отношений с Москвой?

— Скорее, это просто отражает и так сложные отношения между Ереваном и Москвой, которые, в целом, находились на нисходящем тренде в течение всего 2023 года, а особенно проблемными стали с осени.

Ряд сигналов о готовности разрядить обстановку стороны подавали в последние недели 2023 года — отметим, например, состоявшееся в тот период заседание российско-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, прошедшее в Ереване или чуть ранее — консультации представителей Россельхознадзора и Минцифры РФ с армянскими ведомствами, работающими по тем же направлениям.

Но очевидно, что это был именно «эффект конца года», когда стороны, чьи отношения не дошли до кардинального разрыва, стремятся оставить себе пространство для маневра и подчеркнуть, что «дверь» для диалога полностью не закрыта. Вполне ожидаемо, что отношения между Москвой и Ереваном остаются сложными, хотя временные «оттепели» между ними в течение 2024 года не исключены.

Также не будем забывать, что команде Никола Пашиняна объективно выгодно, если недовольство граждан Армении по поводу проблем, с которыми сталкивается Ереван в сфере безопасности и тех же приграничных инцидентов, будет перенаправлено на внешние силы, в данном случае, на Россию.

— В данном случае нельзя исключать и западный фактор. Неужели Армения настолько доверяет Западу, что в угоду ему идет на обострение со своим многолетним союзником?

— Западным игрокам тот же Никол Пашинян тоже иногда адресовал критику, правда, гораздо реже и более мягкую. Можно вспомнить, например, как в своем интервью для «Politico Europe» в сентябре 2023 года премьер Армении отмечал по поводу отношений с США и ЕС: «Не могу сказать, что получаемая нами помощь и поддержка достаточны для обслуживания наших проблем и повестки».

Вряд ли Ереван считает гарантии со стороны западных игроков достаточными. Поэтому и не идет на кардинальный разрыв с Москвой и, например, выход из ОДКБ.

Причин же сохраняющегося охлаждения между Москвой и Ереваном много. Здесь и инерция 2023 года, когда в Армении усилилась критика в отношении российского миротворческого контингента — еще с момента кризиса вокруг Лачинской дороги. С другой стороны, свою роль играет и активизация контактов западных игроков с Ереваном.

— В то же время, цель, кажется, ясной: вытеснить РФ из Армении. Но насколько это возможно, учитывая, что границы Армении охраняют российские пограничники, а ключевые экономические отрасли находятся в зависимости от России?

— Кардинальный разрыв между Москвой и Ереваном действительно вряд ли произойдет в ближайшее время. То же экономическое взаимодействие России и Армении на фоне западных санкций (включая организацию «параллельного импорта»)— важны для Москвы и выгодны для Еревана.

Так, по данным Национального статистического комитета Армении по сравнению с 2022 годом в 2023 году товарооборот у этой страны с Россией вырос на 43,3% — несмотря на осложнившиеся политические отношения. Хотя, конечно, экономические доводы в пользу взаимодействия далеко не всегда являются страховкой от напряженности между игроками.

— Как вы считаете, на что рассчитывает Ереван в этой ситуации, идя на подобные авантюры?

— Скорее всего, Ереван намерен в ближайшее время балансировать между Россией и западными игроками. При этом — с Москвой проявляя «ершистость», но, не идя с ней на окончательный разрыв, а от западных держав ожидая более конкретных и значительных гарантий в сфере безопасности и экономической поддержки.