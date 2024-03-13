Весьма странное заявление сделал представитель руководства соседней Армении. Ереван обсуждает возможность присоединения к Европейскому Союзу, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«У народа Армении есть европейские устремления, и, как я уже сказал, мы проходим через этот процесс, мы увидим, каким будет его завершение», — сказал он в интервью турецкому телеканалу TRT World.

По словам Мирзояна, Армения расширяет список партнеров и союзников с учетом тех вызовов, с которыми страна столкнулась в последние несколько лет, а народ выбрал демократический путь развития.

Ранее спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что власти Армении готовы взять курс на евроинтеграцию и намерены дальше укреплять отношения с Евросоюзом, чтобы в будущем страна могла стать кандидатом на членство в объединении.

В свою очередь депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс призывал ЕС разработать пошаговую стратегию, направленную на сближение с Арменией, вплоть до предоставления республике статуса кандидата на членство в ЕС. По словам Кубилюса, поскольку премьер страны Никол Пашинян развернул геополитический курс в сторону ЕС, объединению нужно рассматривать Армению как «часть европейской семьи».

Но зачем говорить о чем-то, если и могущем стать перспективой для Армении, то только в очень отдаленном будущем? Не будем забывать, что сегодня в этом государстве стоит целая военная база РФ, а ее границы с Ираном и Турцией контролируют пограничные войска ФСБ РФ. Кроме того, Армения является полноправным и действительным членом таких интеграционных объединений как Евразийский экономический союз, Таможенный союз, военный блок ОДКБ. А все они, как известно, группируются вокруг Москвы, у которой сегодня, мягко говоря, сложные отношения с Брюсселем.

То есть, неизвестно еще, когда и как Армении удастся покинуть все эти союзы, и с какими потерями, а тут уже ни много ни мало как притязания на членство в самом ЕС. А ведь это еще один отдельный разговор, учитывая сегодняшнюю степень развитости армянского государства – потому что в Евросоюз просто так никого не берут, нужно еще дорасти до всего списка европейских стандартов, касающихся всех сфер жизни. И сколько лет всё это может занять у Армении, никому еще не известно. Так зачем же делаются подобные заявления? Не вредят ли они самой Армении?

Своим мнением об этой ситуации поделились с # известные иностранные эксперты.

Казахстанский политический аналитик Казбек Бейсебаев начал свой комментарий с напоминания об одной известной советской кинокомедии, где некий персонаж предлагает тост за то, чтобы желания и возможности совпадали.

«Конечно, желать и хотеть можно много чего, а вот, как показывает жизнь, не всегда так бывает. Армения, безусловно, может поднимать вопрос о присоединении к Европейскому Союзу, и это ее суверенное право. Только есть много разных моментов, которые надо учитывать, но и, возможно, чем-то придется жертвовать», — отмечает эксперт.

Во-первых, говорит он, для движения в сторону Европейского Союза для начала надо свернуть отношения с Евразийским экономическим союзом и с ОДКБ. «Иными словами, надо выходить из этих объединений.

Как говорится, на двух стульях не усидеть. Мы же видим, к каким последствиям привело колебание Украины между Европой и Россией.

Во-вторых, вступление в Евросоюз — это процесс довольно длительный и может тянуться годами и даже десятилетиями. Вспомним, Турцию, которая еще в 1987 году подала заявку о вступлении в Евросоюз и до сих пор ее кандидатуру рассматривают.

В-третьих, сам Евросоюз в настоящее время переживает сложные времена и неизвестно, сохранится ли он в своем первозданном виде.

Поэтому, возвращаясь к упомянутому персонажу из кино, еще раз хочу сказать, что между желаниями и возможностями большая разница», — сказал Бейсебаев.

Кандидат исторических наук, украинский аналитик Олег Купчик отмечает, что европейские или другие устремления армян – это суверенное право армянского народа самостоятельно решать, как ему жить, куда двигаться и куда интегрироваться.

«Подчеркну, что европейские устремления – это устремления армянского народа, а не премьер-министра Н.Пашиняна. Он лишь слушает и слышит свой народ, и пользуется именно его «голосом» и поддержкой при определении внешнеполитического вектора развития страны. Для этого он успешно проводит внутренние реформы, борьбу с коррупцией и т.д.

Но самое главное, что Армения является демократической страной, а это главное для европейской интеграции. Все остальное – чисто технические моменты. Конечно, что для интеграции в ЕС армянам надо еще много сделать», — признает при этом он.

Очевидно, что в вопросе реализации европейских устремлений Армения будет встречать сопротивление со стороны россиян, уверен Купчик. «Их недавняя реакция на просьбу Армении вывести российских пограничников из международного аэропорта Еревана была очень агрессивной. Мы слышали также об угрозах со стороны россиян по поводу утраты Арменией своей государственности. И лично у меня нет сомнения, что РФ будет мстить армянскому народу за сделанный им еще во время «бархатной революции» 2018 года выбор жить в демократической стране, и будет всячески препятствовать Армении в ее нынешнем стремлении интегрироваться в свободный мир.

Является ли интеграция Армении в Европейский Союз, в частности получение ею статуса кандидата на членство в ЕС – вопросом далекой или близкой перспективы? Поживем — увидим. Сейчас события в мире могут развиваться очень стремительно. Более того, в этом вопросе Армения несомненно может рассчитывать на поддержку одного из лидеров ЕС – Франции, где очень влиятельная армянская диаспора.

Повторюсь, что именно Армения с ее устремлениями интегрироваться в свободный мир сегодня является главной угрозой для РФ на Южном Кавказе. Поэтому россияне уже пытались свергнуть Н.Пашиняна. Именно они были реальными организаторами антиправительственных протестов, происходивших в 2020 году, когда Армения потерпела поражение во Второй Карабахской войне. Россияне также были организаторами антиправительственных протестов в Ереване в сентябре 2023 года, когда Азербайджан вернул суверенитет над всем Карабахом, а его армянскому населению пришлось покинуть регион», — говорит историк.

Он уверен, РФ и далее будет использовать природное недовольство покинувших дома карабахских армян возглавляемой Р.Кочаряном пророссийской оппозицией для организации попыток свергнуть Н.Пашиняна. «Поводом для этого они могут использовать принятие новой армянской конституции (в которой уже не будет упоминания об «Арцахе») или подписание мирного армяно-азербайджанского договора (по которому Армения признает территориальную целостность Азербайджана и его суверенитет над Карабахским регионом). Поэтому никто не обещает, что путь к выходу и сам выход Армении из таких пророссийских организаций как ЕврАзЭС, ОДКБ, а также вывод российской военной базы из Еревана и Гюмри будет для нее легким.

Не случайно сегодня из РФ открыто звучат угрозы по поводу реальности утраты Арменией государственности. Думаю, что россияне могут попытаться разыграть для этого вопрос Зангезурского коридора. Хотя тут перекрещиваются интересы других стран, в частности, Ирана, который против усиления в регионе Азербайджана, а заодно и Турции. Россиянам придется договариваться с Ираном, или даже рассчитаться с ним, например, помощью в разработке ядерного оружия. Сегодня Армению вооружает Франция, спецслужбы которой, кстати, и «погасили» в 2023 году попытку пророссийского госпереворота и свержения Н.Пашиняна.

В то же время, позволю себе выразить собственное мнение, что членство Армении в ЕС выгодно Азербайджану. Оно позволит дополнительно обезопасить страны от возможности дальнейших войн, а также поможет решить вопрос транспортного Зангезурского коридора. Да и самому Азербайджану следует думать над вопросом вывода после 2025 года российских военных из Карабаха, откуда они уходить очевидно не собираются.

В конечном итоге, навредить Армении могут не заявления ее премьер-министра Н.Пашиняна о желании армянского народа жить и развиваться в демократической и свободной стране как части цивилизованного мира. Навредить Армении пытается РФ, которая уже открыто угрожает армянам потерей государства. В Ереване это прекрасно понимают. В Кремле же, после провала российского полномасштабного вторжения в Украину, как видим, так и не поняли, что победить свободолюбивый народ невозможно», — заключил украинский эксперт.