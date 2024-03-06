Сегодня будет обсуждаться возможная заявка Армении на вступление в Европейский Союз (ЕС).

Как сообщает #, об этом написало местное СМИ «Жоховурд».

По его данным, сегодня в парламенте депутаты от правящей партии «Гражданский договор» проведут встречу за закрытыми дверями с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. В ходе встречи будет обсуждена возможная заявка Армении на вступление в ЕС.

Отмечено также, что в ближайшее время депутаты планируют встретиться в парламенте с министром иностранных дел Араратом Мирзояном.