На состоявшемся сегодня заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) обсуждался вопрос об утверждении кандидатур самовыдвиженцев Сарвана Керимова, Матлаба Муталлимли, Абуталыба Самедова, Фикрета Юсифова, Юсифа Багирзаде, Арзумана Абдулкеримова, Юнуса Огуза и Гуламгусейна Алибейли, сообщает АПА со ссылкой на ЦИК.

После обсуждений был вынесен на голосование и принят вопрос об утверждении кандидатур Сарвана Керимова, Матлаба Муталлимли, Абуталыба Самедова, Фикрета Юсифова, Юсифа Багирзаде, Арзумана Абдулкеримова, Юнуса Огуза и Гуламгусейна Алибейли.

Общее число лиц, кандидатуры которых на пост президента утверждены ЦИК, достигло 15.