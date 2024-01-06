Очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) под председательством Мазахира Панахова проходит 6 января.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании ЦИК был рассмотрен вопрос о регистрации в качестве кандидата Захида Оруджа, который выдвинул свою кандидатуру для участия в предстоящих президентских выборах. После обсуждений кандидатура Захида Оруджа была зарегистрирована на участие во внеочередных президентских выборах в Азербайджанской Республике.

На заседании был также рассмотрен вопрос регистрации Рази Нуруллаева, кандидатура которого выдвинута от Партии национального фронта. После обсуждений кандидатура Рази Нуруллаева также была утверждена.