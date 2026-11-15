Действующий президент Аргентины Хавьер Милей намерен баллотироваться на второй срок на выборах главы государства, которые состоятся в 2027 году. Об этом он заявил во время открытия выставки в Буэнос-Айресе, в субботу, 14 ноября, пишет агентство dpa.

«Всем, кто сомневается в том, что я буду баллотироваться на переизбрание: да, я буду баллотироваться», — сообщил он. По словам Милея, под его руководством Аргентина движется в правильном направлении.

Однако «предстоит еще много работы, чтобы вновь сделать Аргентину великой», — добавил президент страны, обыграв лозунг Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой».

С приходом к власти в декабре 2023 года Милей начал проводить масштабные экономические реформы, направленные на сокращение государственного долга, сдерживание инфляции и дерегулирование рынков.

Как пишет dpa, такими мерами Милею удалось замедлить инфляцию, сбалансировать госбюджет и снизить уровень бедности. Однако реформы сопровождались массовым сокращением рабочих мест и социальных расходов, а также снижением покупательной способности части аргентинцев. И хотя на парламентских выборах 2025 года партии Милея удалось получить большинство голосов, общественная поддержка президента падает.

Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на проведенное по заказу агентства независимое социологическое исследование, почти две трети населения Аргентины (около 62%) негативно оценивают деятельность Милея. Главной проблемой аргентинцы считают растущую безработицу, в то время как инфляция уходит на второй план. Положительно к нему относится 36% жителей страны.

С 2023 года в Аргентине неоднократно проходили масштабные протесты профсоюзов, студентов и пенсионеров против политики жесткой экономии президента Милея.