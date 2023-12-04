Новый президент Аргентины Хавьер Милей готовит программу шоковых экономических реформ. Об этом сообщает La Nacion.

Программа предполагает упрощение законодательства в трудовой и налоговой сферах, дерегулирование экономики, особенно добывающей промышленности, приватизацию части предприятий и передачу права собственности на них работникам. Также ожидается изменение избирательной системы с целью отмены первичных выборов (PASO). Этот пункт был внесен в программу реформ в последние недели. Отмечается, что программа до сих пор дорабатывается и это «живой документ».

Отмечается, что реализация амбициозной программы реформ Милея будет осложнена небольшим количеством сторонников его партии в обеих палатах аргентинского парламента — 38 в нижней и семь в верхней, а также его отказом от коалиций с другими партиями.