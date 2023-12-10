Хавьер Милей, избранный президентом Аргентины во втором туре выборов 19 ноября, в воскресенье вступит в должность главы государства. Церемония принятии присяги нового кабинета министров пройдет в этот же день.

Как ожидается, Милей прибудет в Конгресс для принесения присяги в 11:00 (18:00 по бакинскому времени). Свою первую речь в качестве главы государства политик планирует произнести со ступеней здания парламента перед людьми, которые придут на площадь. Обычно аргентинские президенты выступают в зале Конгресса перед парламентариями.

После завершения этой части Милей поедет в машине с открытым верхом в кафедральный собор для присутствия на мессе. Затем он направится в расположенный рядом президентский дворец, где встретится с иностранными гостями. В 17:30 (00:30 по бакинскому времени) запланирована церемония принятия присяги новых министров. (ТАСС)

