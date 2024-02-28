Заморозка отношений с ОДКБ означает, что у Армении нет постпреда при ОДКБ.

Как передает ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Заморозка отношений с ОДКБ означает, что у Армении нет постпреда при ОДКБ и она не участвует в мероприятиях на высоком и высшем уровне. Мы до сих пор не получили ответа от организации на вопрос, в чем заключается зона ответственности ОДКБ в Армении. Отсутствие ответа создает угрозу безопасности и территориальной целостности Армении», — сказал Пашинян.

Он отметил, что Армения юридически заморозит свое членство в ОДКБ, если организация не выполнит свои обязательства.