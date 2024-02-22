Депутат: «Нельзя превращать государственную ценную бумагу в бесполезную бумажку»

Экс-министр: «Права более миллиона человек нарушены – это недопустимо»

В Азербайджане более миллиона граждан, имеющих на руках приватизационные чеки, ждут восстановления своих прав. Проблема сотен тысяч семей, права которых ущемлены из-за изъятия из обращения приватизационных чеков, требует срочного решения.

Этот вопрос рассматривается в Конституционном суде (КС) уже более 10 месяцев, но результата до сих пор нет. Граждане, чьи права нарушены, уверены, что личное вмешательство и распоряжение господина Ильхама Алиева, переизбранного президентом абсолютным большинством голосов, будет способствовать справедливому решению проблемы и их права будут восстановлены.

Отметим, что КС получил и зарегистрировал письмо от Администрации президента, которое было отправлено по распоряжению главы государства Ильхама Алиева с целью устранения правовых проблем, связанных с приватизационными чеками, и проверки соответствия Конституции некоторых нормативно-правовых актов.

Впервые в истории независимого Азербайджана и граждане, и депутаты, и по поручению премьер-министра Министерство юстиции, Администрация президента, а также лично президент страны напрямую обратились в КС по поводу приватизационных чеков и связанных с ними массовых юридических проблем.

Депутаты Милли Меджлиса, общественные и политические деятели, представители институтов гражданского общества, интеллигенция страны считают, что задачей номер один, стоящей перед КС, является выяснение судьбы граждан, имеющих на руках приватизационные чеки.

Число таких граждан превышает миллион. Представители интеллигенции и эксперты неоднократно призывали соответствующие структуры восстановить нарушенные права граждан, связанные с государственными ценными бумагами.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана, писатель-публицист Агиль Аббас в беседе с изданием AYNA сообщил, что к нему как к депутату несколько раз обращались по поводу приватизационных чеков: «Граждане обратились ко мне с просьбой довести до общественности данный вопрос. Наши коллеги-депутаты неоднократно говорили о приватизационных чеках в Милли Меджлисе и необходимости их использования. Я согласен с ними. Я один из тех депутатов, кто подписал обращение по данному поводу. Теперь вы говорите, что дело в Конституционном суде. Верю, что Конституционный суд примет справедливое решение».

«Мне сложно что-либо сказать, потому что я не знаю правовой стороны этого дела. Но вопрос должен решиться именно так, как того требует закон. В свое время эти чеки были предоставлены гражданам, чтобы обеспечить всеобщее участие в приватизации. Теперь у них на руках остались сотни тысяч чеков, и эту государственную ценную бумагу нельзя превращать в бесполезную бумажку», — заявил депутат.

По мнению писателя, эта проблема должна быть решена и исправлена в какой-либо форме: «Еще раз говорю, экономисты и юристы знают как можно исправить ситуацию. В госструктурах достаточно образованных кадров, и они знают, как решить эту проблему граждан. Я обращаюсь к ним, чтобы права наших граждан были восстановлены и не возникло недовольства».

А.Аббас уверен, что гражданин страны-победительницы не должен сталкиваться с такой проблемой: «Особенно, если гражданин хочет то, на что имеет право… Право гражданина должно быть обеспечено соответственно закону. Мы – народ, освободивший Карабах. Даже малейшие права представителей столь героической нации не должны нарушаться. На мой взгляд, здесь нет неразрешимой проблемы. Соответствующие органы должны серьезно подойти к вопросу и решить проблему».

Бывший министр образования, доктор наук, профессор Фирудин Джалилов также заявил AYNA, что нарушенные права граждан должны быть восстановлены без исключения: «В первые годы независимости некоторые реформы, которые государство хотело реализовать, были успешными, а некоторые нет. Помню, всем предоставили приватизационные чеки, но никто из граждан в приватизации фактически не участвовал. Это носило формальный характер, была создана видимость того, что гражданин участвовал в приватизации».

«Честно говоря, и государство это серьезно не контролировало. Как будто-то, чеки с каждым годом теряли ценность. Мне кажется, кое-кто делал это специально, чтобы убедить граждан, что владение чеком не имеет смысла, и начали продавать их за бесценок. Так и случилось: люди продали государственные ценные бумаги по очень низкой цене».

Однако, по словам нашего собеседника, с помощью этих приватизационных чеков гражданам была предоставлена ​​возможность стать акционерами крупных предприятий: «Но наши граждане не получили такой возможности. Процесс, связанный с приватизационными чеками, в целом был непрозрачным, отсутствовал контроль. Наше общество ко многим вещам еще не было готово, просвещение было на низком уровне. Силы, воспользовавшиеся этим, принимали решения в соответствии со своими интересами – даже если иногда эти решения противоречили закону».

«Сейчас есть граждане, которые не продали свои чеки, а хранят их. Срок обращения этих ценных бумаг истек. Если в законе нет срока обращения, то почему бы не продлить его или не принять какое-то решение? Государственные учреждения должны это разъяснить. Ну что же делать сотням тысяч людей, у которых на руках остались чеки?!», — спрашивает профессор.

Как представитель интеллигенции Ф.Джалилов призвал соответствующие государственные учреждения восстановить права граждан, права которых были нарушены: «Если нарушаются права более миллиона человек, то это недопустимо. Права не только миллиона граждан, но даже одного гражданина не должны попираться. Я призываю к восстановлению нарушенных прав чекодержателей. Если мы хотим развивать наше общество, если мы хотим укрепить наше государство, то мы должны защищать права наших граждан. Надеюсь, права граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки, будут восстановлены».

Примечание

Каждый должен знать, что право собственности на приватизационную долю наследства, предоставленную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и приватизационные чеки, являющиеся государственными ценными бумагами, подтверждающими это право, были выданы на основании закона!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым во исполнение закона о приватизации, был издан в целях реализации распределения и первичного размещения приватизационных чеков среди граждан в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследование приватизационной доли, выделяемой каждому гражданину в установленном порядке в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом и действующего до сих пор, категорически запрещается отказываться от приема приватизационного чека в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации. Указ не дает права и не может отнять права, данного законом!

Приватизация, осуществляемая путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа без выплаты компенсаций, является несправедливостью по отношению к народу и диверсией против государства!

По результатам научно-практического исследования, проведенного учеными-юристами-экспертами Конституционного суда в 2022- 2023 годах, после подтверждения юридических фактов в 4 статьях, опубликованных на основе мнения более 10 ученых в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, находящейся под курацией главы государства, представители интеллигенция и правоведы уже подтвердили в своих выступлениях в прессе, что приватизация, которая проводится без приватизационных чеков на протяжении 13 лет, является преступлением против народа и провокацией против государства. Это, в свою очередь, порождает большие надежды на восстановление исторической справедливости.

По исследованиям учёных ясно, что стоимость доли собственности на одну приватизационную долю, защищенную законом от инфляции, сегодня составляет не менее 20 000 долларов США, а согласно обещанию общенационального лидера народу, во имя исторической справедливости, 65 процентов имущественной стоимости всех предприятий Азербайджанского инвестиционного холдинга, а также средних и крупных предприятий, которые будут приватизированы в будущем, должна быть заменена приватизационными чеками.

По закону все инвесторы должны оплатить 15% акций, принадлежащих трудовым коллективам, а свыше 50% — только приватизационными чеками. По закону государство может продать за деньги только 35% от стоимости государственного имущества. Подписанные общенациональным лидером законы и Конституция были приняты в качестве основы экономической и социальной политики государства в самое бедное время страны во имя социальной исторической справедливости для перехода к новому общественному строю.

Общенациональный лидер объявил миру, что 50+15% всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации, будут приватизированы с использованием приватизационных чеков. Даже приватизация арендованных предприятий в дальнейшем и приватизация инвестиционных конкурсов должны были проводиться только по этому установленному законом правилу. Никакой указ или даже какой-либо закон, который будет принят позже вопреки Конституции, не сможет изменить эти правила, которые установлены законом как обязанность государства!

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Автор: Айдын Герай