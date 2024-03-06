Защитите права народа, чтобы наши внутренние проблемы не вышли за пределы страны

Уважаемые депутаты Милли Меджлиса! Очень просим срочно обратить внимание на то, что нарушаются права граждан и помочь им.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев прекрасно знал, насколько чувствителен для перехода к капитализму вопрос распределения собственности. Но кто-то не знает или кому-то не нравится его политика?

Здесь стоит вспомнить историческое выступление общенационального лидера Гейдара Алиева от 7 марта 1995 года в президентском дворце:

«…Поэтому я вижу, что разногласие по этому поводу вполне естественно и трудно сказать однозначное мнение. Лично я не хочу этого говорить. Однако ясно одно: при приватизации у граждан должен быть свой пай, каждый гражданин должен получить свой пай и использовать его по своему усмотрению. Он либо будет владеть частью приватизированного предприятия, либо отдаст или продаст свой пай кому-то другому. Все это будет в будущих процессах. Но у гражданина должен быть пай. То есть эта приватизация продлится 10 лет, 15 лет, 20 лет. Итак, если мы сегодня верим, что государственная собственность будет приватизирована и люди получат оттуда свой пай, то когда же они получат этот пай? Получается, что кто-то получит свой пай сегодня, кто-то через год, а кто-то через 15 или 20 лет. Но как это будет определяться?».

Мы даже помним, что общенациональный лидер Гейдар Алиев, обращаясь к общественности на АзТВ, когда предоставлялись приватизационные чеки, советовал не продавать приватизационные паи, а использовать их, не торопясь. Он говорил, что если одно предприятие даст небольшой дивиденд, то другое даст больше и будет баланс.

Уважаемые депутаты!

«Государственный приватизационный пай» регулируется Законом Азербайджанской Республики «О приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике», который впервые был принят в 1993 году. Статья 18-я этого Закона дает определение «приватизационного пая» и гласит:

— Приватизационный пай является долей приватизируемой государственной собственности, безвозмездно передаваемой каждому гражданину Азербайджанской Республики;

— Приватизационный пай выдается гражданам республики для создания равных стартовых условий участия в приватизации.

Опять же, в тот же период в 4-м абзаце 3-го раздела 1-й Государственной программы, принятой по закону подписанному общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, под названием «Государственная приватизационная доля» отмечается:

Государственная приватизационная доля — безымянная (на предъявителя) с денежной оценкой в бумажной форме состоит из 4 (четырех) чеков. На момент выдачи чек, включенный в приватизационную долю, имеет ту же стоимость.

В пункте 6 раздела 3 Первой Государственной программы по приватизации указано, что «номинальная стоимость каждого чека, включаемого в приватизационный пай, является материальным эквивалентом, защищенным от воздействия инфляции, и составляет 1/32 000 000 государственного имущества Азербайджанской Республики. В этом же Законе отражено обязательство государства о том, что 15+50% средних и крупных предприятий будут приватизированы на основе чеков.

Как известно, срок обращения государственных приватизационных чеков ранее был установлен на 3 года утвержденной Законом Первой Государственной программой, затем продлен до 1 января 2011 года Второй Государственной программой, утвержденной Указом. Как видим, в этой ситуации принятый Законом срок обращения был продлен Указом.

В связи с этим возникает вопрос: что бы произошло, если бы первоначальный трехлетний срок обращения государственных приватизационных чеков не был продлен Указом?

Предположим, что государственные приватизационные чеки должны были быть выведены из обращения через три года в 1999 году. И здесь возникает вопрос: если срок обращения не продлили бы, то предоставили за это компенсацию?

Конечно, согласно этому законодательству, по истечении трехлетнего периода эти приватизационные чеки согласно статье 19 «Закона о приватизации» должны были быть вложены в Государственный инвестиционный фонд, дивиденды из которого должны предоставить гражданам. Однако, поскольку государство не выполнило свое позитивное обязательство и не создало инвестиционный фонд, права граждан были нарушены.

Полагаем, что указом о продлении срока обращения приватизационных чеков пытались расплатиться. Это, в свою очередь, и привело к нынешним нарушениям.

Помимо этого, согласно статье 18.4 Закона Азербайджанской Республики «О приватизации государственного имущества» от 1993 года, «приватизационный пай хранится на специальном счете, открытом на имя каждого гражданина, в соответствующем банке».

Предположим, что в тот период (в 1999 году) следуя этой норме, стоимость этих приватизационных паев была рассчитана и размещена в виде денег в банках. Спрашивается: если это было бы так, то какова была судьба этих денег?

Этот вопрос и ОБЕЩАНИЕ Гейдара Алиева НАРОДУ в Президентском дворце в 1995 году сами по себе еще раз подтверждают, что права собственности, подпадающие под долю приватизации, передаются государством гражданам безвозмездно и пожизненно. В соответствии с законами, действовавшими в то время, когда приватизационные чеки были предоставлены гражданам в качестве имущественной доли наследства — каждый из них имел защищенный от инфляции имущественный эквивалент. Та же стоимость сегодня по подсчетам юристов и ученых-экономистов составляет не менее 20 000 долларов.

Если помните, у нашего государства не было по закону обязанности компенсировать деньги, оставшиеся от Советского союза в «сберкассах». Однако господин президент проявил благородство и распорядился, чтобы деньги были компенсированы государством.

Государственные приватизационные чеки как и все ценные бумаги имеют определенные надписи, обладающие силой закона, но ни одно из этих положений не было соблюдено. На приватизационных чеках написано, что он «обеспечен государственной собственностью Азербайджанской Республики». На обороте приватизационных чеков написано, что «Государственный приватизационный чек – это часть приватизируемого государственного имущества, безвозмездно предоставляемая каждому гражданину Азербайджанской Республики».

Косвенно, эти надписи говорят о том, что приватизационный чек является документом, подтверждающим права собственности гражданина.

Даже по закону, ради исторической социальной справедливости в самые бедные времена государства, приватизация 65% всей средней и крупной государственной собственности, подлежащей приватизации в качестве государственного обязательства, должна была осуществляться на основе приватизационных чеков, и по закону инвесторы могли участвовать в приватизации, покупая чеки, принадлежащие гражданам. А иностранные инвесторы могли покупать приватизационные чеки только после покупки опциона.

По закону государство могло продать за НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА только 35% принадлежащих ему средних и крупных предприятий.

64 миллиона долларов США было заплачено в 1995 году — в самое бедное для государства время — только для того, чтобы НАПЕЧАТАТЬ 8 миллионов приватизационных акций (32 миллиона чеков) в качестве государственных ценных бумаг по указанию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Потому что у приватизационных чеков больше защиты и водяных знаков, чем у доллара.

Уже несколько лет депутаты, политики, юристы и интеллигенция, веря в нашу государственность, сходятся во мнении: вскоре, в соответствии с политикой общенационального лидера, подписанными им законами и конституцией, стоимость защищенного от инфляции имущественного приватизационного пая будет рассчитана по правилам, указанным в Законе, и приватизационные чеки будут либо возвращены в оборот, либо выплачена компенсация, чтобы 100 тысяч семей могли принять участие в великой приватизации.

Уважаемые депутаты!

Граждане уже анализируют эти факты, знают свои права и требуют их.

Более 10 ученых-правоведов, являющихся экспертами Конституционного Суда (КС), в 4 статьях, опубликованных в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии (ВАК), издающемуся под курацией президента, доказывают, что в соответствии с законодательными актами действующими на момент выдачи приватизационных чеков, процесс приватизации, продолжающийся уже 13 лет, без выдачи компенсации противоречит государственной политике и является преступлением.

Мы просим, прислушаться к мнению юристов КС, экспертов в области Конституции, имущественных вопросов и ценных бумаг – стоимость и обращение приватизационных чеков однозначно должны регулироваться законом. Это подтверждает и Кабинет Министров:

Многоуважаемые депутаты!

19 декабря 2023 года трое судей Конституционного Суда (председатель и докладчик Ровшан Исмаилов, судьи Сона Салманова и Кямран Шафиев) вынесли решение отказать в рассмотрении некоторых правовых актов по приватизационным чекам, спустя 8 месяцев после нашего обращения.

Написание и аргументация в решении об отказе Палаты КС, которые противоречат Конституции и законам, помимо того, что сводят на нет обязательства государства в прежних законах относительно приватизационных долей, являются также провокацией против правового, демократического имиджа нашей государственности и народа.

Решение об отказе, вынесенное тремя судьями Палаты КС противоречит обязательствам государства, содержащимся в прежних законах, нарушает права собственности и равенства, предоставленные гражданам законом, пунктом 33.1 Закона о приватизации 2000 года, который действует и по сей день (не отменен ни одним законом до настоящего времени и поэтому не утратил силу). По неизвестным причинам в их антиконституционном решении указано, что данный закон отменен статьей 33.2.

Уважаемые члены парламента!

Сам Пленум КС оговаривал, что в своих решениях по десяткам правовых вопросов, особенно по правам собственности, законы, действовавшие на момент предоставления прав, должны быть основными для решения подобных задач. Однако по какой-то причине трое судей КС, принявших это решение об отказе в рассмотрении, забыли об решениях КС, имеющих силу закона.

Почему? Может быть, у вас проблемы с памятью? Или на них оказывают давление какие-то чиновники-олигархи, у которых нет стыда и совести?

В стране нет ни одного юриста, который не знал бы следующего правового факта. Не следует забывать, что в Конституционной жалобе поставлен вопрос: под какое законодательство подпадает «Регулирование государственных приватизационных паев и государственных приватизационных чеков». Иными словами, регулирование государственных приватизационных паев и государственных приватизационных чеков, приобретение прав собственности граждан на них и регулирование процесса защиты этого права собственности законодательством, принятым на день их издания, является обязательным согласно требованиям 149-го и других статьей Конституции Азербайджанской Республики.

Согласно 7 пункту 149-й статьи Конституции «нормативные правовые акты, улучшающие правовое положение физических и юридических лиц, устраняющие или смягчающие их правовую ответственность, имеют обратную силу. Другие нормативные правовые акты обратной силы не имеют».

Уважаемые депутаты!

Мы узнали мнение более 50 юристов по поводу заключения, написанного этими тремя юристами КС. Все они говорят только одно: Такая аргументация в решении этих 3 судей Палаты КС абсурдна и неприемлема! Такое толкование закона является попранием закона, попранием Конституции и законов, игнорированием международного права и национальных ценностей. И самое главное – это означает противостояние исторической политике социальной справедливости государства и руководства страны.

По какой причине судьи КС подписали это решение? Кому и чему они служат? Какую преследуют цель, вынося подобное решение перед президентскими выборами? Как они смеют допускать такое беззаконие? Эти вопросы нас очень волнуют.

Не означает ли это, что демократия, право, конституция и законы, права человека в нашей стране постепенно нарушаются законодательными актами, начиная с мая 2000 года?

Получается, что при своей предвзятой трактовке палату КС совершенно не беспокоит нарушение обязанностей и прав, предоставленных государством гражданам и которое нарушает Конституцию, законы и международное право. Они как армянские фашисты стремятся продемонстрировать эту несправедливость как по отношению к местному, так и по отношению к международному сообществу.

Уважаемые депутаты Милли меджлиса!

Вы, наверное, знаете, что имущество, оставшееся от Советского государства и принадлежавшее народу, по закону должно быть передано гражданам в наследственные имущественные доли и разделено между ними. Иными словами, отобрать 65% имущества, принадлежащего гражданам, вопреки Конституции и законодательным актам и приватизация его за деньги со стороны Министерства экономики считается серьезным коррупционным преступлением со стороны чиновников-олигархов против народа. Если какой-либо местный или иностранный предприниматель сознательно участвует в подобной приватизации, то он либо дурак, либо он человек из окружения чиновников, которые стоят во главе этой коррупции — то есть он надеется на своего армянского покровителя.

Статья 13 Закона о Конституционном Суде гласит, что судьи Конституционного Суда приносят присягу выполнять свои полномочия с честью и по совести, защищать верховенство Конституции и решать стоящие перед ними вопросы справедливо.

Согласно статье 23.1.7-1 этого Закона досрочное прекращение полномочий судьи Конституционного Суда возможно в случае совершения судьей Конституционного Суда деяния, порочащего имя, честь и достоинство судьи. Это главное условие.

Уважаемые депутаты!

Разве этот поступок юристов против Конституции, который полностью лишает сотни тысяч семей прав на собственность и равенство, не является нечестным и недостойным?

Никто не должен забывать, что все эти факты, подрывающие политику нашего государства и руководства страны, рано или поздно будут доведены до господина Президента. Тогда государство применит свой железный кулак и внутри страны. Железный кулак, освободивший Карабах от врага, обрушится на головы чиновников, которые обманывают народ и государство, попирают права и скрывают правду.

Об этом говорили в прессе более 30 депутатов, призывали к восстановлению прав народа, в Милли Меджлисе даже проводились дискуссии в формате малых групп. Мы считаем, что все депутаты на стороне права, справедливости и народа.

Уважаемые депутаты!

Мы верим, что с вашей помощью, если господин президент будет полностью проинформирован об этих юридических фактах, эта проблема будет незамедлительно решена. По этой причине мы настоятельно просим вас срочно обсудить этот вопрос в Милли Меджлисе с участием всех депутатов.

Вы знаете, что в 2016 году премьер-министр объявил в Милли Меджлисе о подготовке нового закона о приватизации. Позже господин президент даже поручил Министерству экономики, юстиции и финансов подготовить новый законопроект о приватизации и представить на рассмотрение в Милли Меджлис в 2023 году. Однако этот вопрос пока затягивается, поскольку невыгоден чиновникам.

Уважаемые депутаты!

Граждане настоятельно просят вас, в соответствии с правами, предоставленными вам законами и Конституцией, обратиться к правительству с трибуны Милли Меджлиса с призывом разработать новый закон о приватизации.

В то же время, пока вам не будет представлен этот законопроект, вас просят создать в Минюсте специальную комиссию с целью отмены незаконных статей в старом законе и добавления новых статей в целях предотвращения криминальной приватизации, продолжающейся уже 13 лет, чтобы устранить нарушения права на собственность и равенство. Ваш коллега также отметил важность этого вопроса.

Наше желание состоит в том, чтобы граждане не обращались в Европейский суд, посольства и международные организации, а чтобы эта проблема решилась внутри страны.

Поддержите нашу государственность, чтобы наши внутренние дела не вышли за пределы страны! Защищайте права народа, чтобы прекратились проклятия граждан в адрес корыстных чиновников!

Уважаемые парламентарии!

Нарушение исторической социальной справедливости, права на собственность и равенство, незаконные действия чиновников вызывают крайнее недовольство сотен тысяч граждан и делают неизбежным конфликт между чиновниками и гражданами. Против чиновников-олигархов и их протеже по всей стране зарождается ненависть, вражда и месть. Те, кто занимается историей, правом, социологией, психологией и политикой, хорошо знают это по собственному опыту.

Будьте осторожны, рано или поздно некоторые политические силы воспользуются этим грубым нарушением справедливости и конституции. Какой-нибудь Короглу позарится на имущество чиновников-олигархов и жадных предпринимателей и их семей.

Нетрудно понять, насколько тяжелыми будут последствия неправильного распределения имущества. Грех и преступление молчать, видя такую ​​несправедливость. Это преступление по отношению к государству и народу. Должны ли люди, возвратившие свою землю ценой своей крови, относиться к нечестным чиновникам так же, как они относятся к армянам? Хотят ли они этого?

Необходимо учитывать, что приватизация 65 процентов средних и крупных предприятий, которые были обещаны народу по закону в виде доли наследственного имущества, прошла вопреки Конституции и законам, посредством не приватизационных чеков, а за деньги, что представляет большую опасность для местных и иностранных инвесторов в будущем.

Уважаемые депутаты!

Конституция и законы в целом подтверждают право на равенство, на то, что каждый гражданин имеет долю в государственной собственности, подлежащей приватизации (как сказано в исторической речи Гейдара Алиева), и что каждая доля собственности имеет для всех одинаковую ценность как имущественный эквивалент, защищенный законом от инфляции.

Но несмотря на это, позже вы узнаете, что это правило нарушается нормативными актами, которые по статусу ниже законов. Так, одному гражданину за долю было передано 500 долларов США, а другому — 65 000 долларов США в имущественном эквиваленте. Доля коллективных участников одного и того же предприятия составляет 50 долларов США, но для инвестора, купившего это предприятие, 1 пай исчислялся как 1800 долларов США.

По этой причине стоимость имущественного эквивалента, который достанется каждому приватизационному чеку, должна быть рассчитана и четко прописана в законе, чтобы подобная несправедливость не повторилась. Будьте уверены, что народная память ничего не забывает!

С уважением, группа «Özəlləşdirmə Çekləri»