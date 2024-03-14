Эльшад Мирбашироглу: «Верю, что азербайджанское государство решит этот вопрос»

Эльман Мамедов: «Полностью верю, что президент даст указания по восстановлению этих прав»

Сотни тысяч граждан, у которых в руках еще остались приватизационные чеки, вновь обратились к членам Милли Меджлиса. Недовольные незаконным истечением срока обращения государственных ценных бумаг в 2011 году граждане требуют восстановления своих нарушенных прав.

В обращении граждан к депутатам отмечается, что лишению прав сотен тысяч граждан необходимо уделить срочное внимание и оказать им помощь. Граждане, чьи права были нарушены, в своих обращениях к членам Милли Меджлиса объяснили, почему истечение срока обращения приватизационных чеков является незаконным.

Депутатов просят потребовать от Кабмина, Конституционного суда и всех соответствующих государственных органов восстановления прав граждан (подробнее ЗДЕСЬ).

Отметим, что 12 сентября прошлого года президент Ильхам Алиев направил письмо в Конституционный суд (КС) с регистрационным номером 1483 с целью устранения правовых проблем, связанных с приватизационными чеками. 18 августа из Администрации президента в КС поступило письмо с регистрационным номером 1518 с идентичным содержанием.

Депутат Милли Меджлиса Эльшад Мирбашироглу в беседе с AYNA заявил, что азербайджанское государство всегда заинтересовано в защите прав своих граждан и восстановлении их нарушенных прав: «Вопрос приватизационных чеков неоднократно поднимался. Было бы хорошо, если бы эта проблема нашла свое решение. Я не могу сказать, каким вижу это решение и в какой форме. Вопрос может быть решен в соответствии с законодательством, как того требует закон».

«В то время большое количество граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки, выставили их на продажу. Однако, судя по всему, некоторые граждане все же сохранили эти ценные бумаги. Было бы хорошо принять необходимые меры, чтобы эти ценные бумаги не потеряли свою ценность», — сказал депутат.

По его словам, если столько граждан еще не смогли воспользоваться своими правами, это нежелательная ситуация: «Было бы хорошо, если бы эту проблему решили. Верю, что азербайджанское государство, как государство, защищающее права своих граждан, решит и этот вопрос. Как это реализовать – вопрос полномочий государственных органов. Важно, чтобы соответствующие учреждения предприняли действия в этом направлении».

Мирбашироглу отметил, что позитивным моментом является то, что вопрос будет рассмотрен Конституционным судом, и он верит, что КС примет положительное решение: «Надеюсь, что Конституционный суд примет решение в пользу граждан, как того требует закон».

Такого же мнения придерживается и другой депутат Милли Меджлиса Эльман Мамедов. Он сообщил изданию AYNA, что азербайджанский лидер и государство всегда рядом со своими гражданами и заботятся о них.

«Если права граждан нарушены, то я уверен, что наше государство, Победоносный Главнокомандующий, президент Ильхам Алиев даст указание восстановить нарушенные права. Азербайджанское государство делало и делает все возможное для улучшения социального положения своих граждан.

Что касается вопроса о приватизационных чеках, то я не знаю точно юридических процедур, связанных с ними. Но, как говорят тысячи людей, оставшиеся с чеками на руках, если государственные ценные бумаги незаконно превратили в бесполезную бумажку, то этот вопрос нужно рассматривать и хорошо было бы сделать это», — подчеркнул собеседник.

Депутат обратил внимание на прошлые годы: «Помню, в свое время группа дельцов, воспользовавшись неведением населения, совершила махинации, связанные с приватизационными чеками. Хотя общенациональный лидер Гейдар Алиев создал гражданам возможность стать предпринимателями и участвовать в процессе приватизации посредством этих чеков. Однако некоторые должностные лица, чиновники отнеслись к этому с некоторой халатностью. Сейчас есть тысячи людей, чьи приватизационные чеки обесценены. Их права должны быть восстановлены ».

Мамедов полагает, что соответствующие органы государства рассмотрят вопрос и примут справедливое решение: «Необходимо предпринять шаги по устранению проблемы приватизационных чеков. Опять же, я не могу точно сказать, каким именно правовым путем это можно решить. Но если есть проблема, ее надо решать в соответствии с законом».

Примечание

Предоставленные гражданам ценные бумаги в 1996 году по указу общенационального лидера Гейдара Алиева с 2011 года уже не находятся в обращении. Сотни тысяч граждан, у которых на руках остались ценные бумаги, хотят, чтобы решение об истечение срока их обращения было признано незаконным, и тем самым восстановлены их права.

Время от времени эксперты в различных областях, юристы, депутаты и представители интеллигенции обращаются к правительству с обращениями о восстановлении нарушенных прав. Они приводят конкретные аргументы в пользу того, что приватизация 65 процентов богатства, созданного в стране в период существования СССР или ранее, обеспечивается посредством приватизационных чеков, что прямо пропорционально надписи на этих бумагах: «Эти приватизационные чеки обеспечены государственной собственностью Азербайджанской Республики».

Каждый чек имеет одинаковую стоимость, а 1 пай состоит из 4 чеков. При этом доля этого имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции.

При этом отсутствует указание о таком понятии, как срок обращения чеков. Граждане, у которых на руках остались чеки, до сих пор хранят их, поскольку не смогли участвовать в процессе приватизации.

Подчеркивается, что хотя выведенные из обращения приватизационные чеки и считаются ценными бумагами, решения, принятые по этим чекам, не были приняты в соответствии с законодательством. В таком случае необходимо предпринять конкретные шаги в отношении лиц, обладающих приватизационными чеками.

Необходимо отметить, что по распоряжению президента Ильхама Алиева с целью устранения правовых проблем, связанных с приватизационными чеками, и проверки соответствия некоторых нормативно-правовых актов Конституции со стороны Администрации президента в Конституционный суд было отправлено письмо. Конституционный суд зарегистрировал это письмо для рассмотрения.

Впервые в истории независимого Азербайджана граждане, депутаты, Минюст по поручению премьер-министра, Администрация президента, а также лично главы государства обратились в Конституционный суд по поводу возникшей юридической проблемы, затронувшей большое число граждан. Но вот уже 11 месяцев как нет никакого результата по итогам разбирательства, проведенного Конституционным судом.

Дополнительное примечание

Каждый должен знать, что право собственности на приватизационную долю наследства, предоставленную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и приватизационные чеки, являющиеся государственными ценными бумагами, подтверждающими это право, были выданы на основании закона!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым во исполнение закона о приватизации, был издан в целях реализации распределения и первичного размещения приватизационных чеков среди граждан в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследование приватизационной доли, выделяемой каждому гражданину в установленном порядке в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом и действующего до сих пор, категорически запрещается отказываться от приема приватизационного чека в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации. Указ не дает права и не может отнять права, данного законом!

Приватизация, осуществляемая путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа без выплаты компенсаций, является несправедливостью по отношению к народу и диверсией против государства!

По результатам научно-практического исследования, проведенного учеными-юристами-экспертами Конституционного суда в 2022- 2023 годах, после подтверждения юридических фактов в 4 статьях, опубликованных на основе мнения более 10 ученых в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, находящейся под курацией главы государства, представители интеллигенция и правоведы уже подтвердили в своих выступлениях в прессе, что приватизация, которая проводится без приватизационных чеков на протяжении 13 лет, является преступлением против народа и провокацией против государства. Это, в свою очередь, порождает большие надежды на восстановление исторической справедливости.

Согласно исследованиям учёных, стоимость доли собственности на одну приватизационную долю, защищенную законом от инфляции, сегодня составляет не менее 20 000 долларов США, а согласно обещанию общенационального лидера народу, во имя исторической справедливости, 65 процентов имущественной стоимости всех предприятий Азербайджанского инвестиционного холдинга, а также средних и крупных предприятий, которые будут приватизированы в будущем, должна быть заменена приватизационными чеками.

По закону все инвесторы должны оплатить 15% акций, принадлежащих трудовым коллективам, а свыше 50% — только приватизационными чеками. По закону государство может продать за деньги только 35% от стоимости государственного имущества.

Подписанные общенациональным лидером законы и Конституция были приняты в качестве основы экономической и социальной политики государства в самое бедное время страны во имя социальной исторической справедливости для перехода к новому общественному строю.

Общенациональный лидер объявил миру, что 50+15% всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации, будут приватизированы с использованием приватизационных чеков. Даже приватизация арендованных предприятий в дальнейшем и приватизация инвестиционных конкурсов должны были проводиться только по этому установленному законом правилу.

Никакой указ или даже какой-либо закон, который будет принят позже, не сможет изменить вопреки Конституции эти правила, которые установлены законом как обязательство государства!

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Автор: Айдын Герай