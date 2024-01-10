Уважаемые кандидаты в Президенты Азербайджанской Республики!

Прежде всего, хотим сообщить Вам, что обязательства государства перед народом, предусмотренные Законом, нарушены. По этой причине от имени сотен тысяч семей у нас к вам есть вопрос: будете ли вы говорить о лишении прав собственности граждан в ходе предвыборных дебатов?

Понятие «государственная приватизационная доля» регулируется Законом Азербайджанской Республики «О приватизации государственного имущества», который впервые был принят в в 1993 году. Статья 18 этого Закона дает определение «приватизационной доли» и гласит, что «эта доля является частью приватизируемого государственного имущества, безвозмездно выданная каждому гражданину Азербайджанской Республики».

Приватизационные доли выдаются гражданам для создания первоначальной равной возможности участвовать в приватизации;

Размер приватизационной доли определяется исходя из стоимости государственного предприятия и объектов, подлежащих приватизации;

Доля приватизации хранится на специальном счете, открытом на имя каждого гражданина республики в соответствующем банке;

Каждый гражданин республики может использовать приватизационную долю только в целях приватизации;

Поскольку приватизационная доля направлена ​​на конкретные цели, она не передается частным лицам, не играет роли платежного средства в обращении, а лишь переводится со счета на счет;

Даже если приватизационная доля передается по праву наследования, она используется только по целевому назначению;

Порядок выпуска и использования приватизационных долей регулируется Положением, утверждаемым Президентом Азербайджанской Республики.

Статья 10 того же закона гласит, что «размер приватизационной доли, условия ее выпуска и правила ее использования определяются «Государственной программой приватизации».

Первая Государственная программа приватизации государственного имущества в республике была принята 29 сентября 1995 года на основе закона. Она является Первой Государственной программой, утвержденной Законом от 29 сентября 1995 года об утверждении «Государственной программы приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике на 1995-1998 годы», подписанной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Третья статья Первой Государственной программы под названием «Государственная приватизационная доля» гласит:

Приватизация с использованием государственной приватизационной доли осуществляется в течение 3 (трех) месяцев после принятия Программы;

Приватизационная доля – безвозмездная доля приватизированного государственного имущества, предоставляемая каждому гражданину Азербайджанской Республики;

Приватизационная доля – предоставляется гражданам республики для покупки акций приватизируемых государственных предприятий и инвестиционных фондов. Акция (чек) может быть продана, передана в залог банкам, завещана и отчуждена в иной форме, предусмотренной действующим законодательством Азербайджанской Республики;

Государственная приватизационная доля – состоит из 4 (четырех) чеков в форме безымянных (предъявительских) денежных ценных бумаг. Чеки, включенные в приватизационную долю, имеют одинаковую стоимость на момент выпуска;

Выпущены в обращение 32 000 000 (тридцать два миллиона) государственных приватизационных чеков со сроком обращения три года;

Номинальная стоимость каждого чека, включенного в приватизационную долю, представляет собой материальный эквивалент, защищенный от воздействия инфляции: она составляет 1/32 000 000 государственного имущества Азербайджанской Республики, подлежащего приватизации;

Каждому гражданину Азербайджанской Республики, зарегистрированному до начала приватизации, предоставляется одна государственная приватизационная доля, состоящая из 4 (четырех) чеков. Список граждан, которые получат приватизационную долю, формируется соответствующими местными исполнительными органами совместно с местными подразделениями Государственного комитета по имуществу. Механизм предоставления приватизационных долей (чеков) определяется соответствующим указом Президента Азербайджанской Республики;

С целью адресной материальной помощи: дополнительная доля предоставляется законным наследникам граждан, погибших в борьбе за территориальную целостность, суверенитет и государственную независимость Азербайджанской Республики и шехидов 20 Января; гражданам Азербайджанской Республики, получившим ранения и участвовавшим в военных действиях по освобождению, территориальной целостности и независимости земель Азербайджанской Республики (соответствующие списки предоставляются министерствами обороны, внутренних дел и национальной безопасности); Национальным Героям Азербайджанской Республики, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда и другим приравненным к ним лицам.

После освобождения оккупированных территорий расположенная там государственная собственность безвозмездно приватизируется среди вынужденных переселенцев после их возвращения на свои земли.

Как известно, срок обращения государственных приватизационных чеков ранее был установлен на 3 года утвержденной Законом Первой Государственной программой, затем продлен до 1 января 2011 года Второй Государственной программой, утвержденной Указом.

Как видим, в этой ситуации принятый Законом срок обращения был продлен Указом, но Конституционный суд не высказал по этому поводу никакого заключения. В связи с этим возникает ОСНОВНОЙ вопрос: что бы произошло, если бы первоначальный трехлетний срок обращения государственных приватизационных чеков не был продлен Указом?

Предположим, что государственные приватизационные чеки должны были быть выведены из обращения через три года в 1999 году. И здесь возникает вопрос: если срок обращения не продлили бы, то предоставили бы за это компенсацию?

Конечно, согласно этому законодательству, по истечении трехлетнего периода эти приватизационные чеки должны были быть вложены в инвестиционный фонд, дивиденды из которого должны предоставить гражданам. Однако, поскольку государство не выполнило свое позитивное обязательство и не создало Инвестиционный фонд, права граждан были нарушены. Этот момент попытались компенсировать продлением срока обращения приватизационных чеков соответствующим Указом, что, в свою очередь, привело к нынешним нарушениям.

Помимо этого, согласно статье 18.4 Закона Азербайджанской Республики «О приватизации государственного имущества» от 1993 года, «приватизационная доля хранится на специальном счете, открытом на имя каждого гражданина, в соответствующем банке».

Предположим, что в тот период (в 1999 году), следуя этой норме, стоимость этих приватизационных долей была рассчитана и размещена в виде денег в банках. Возникает вопрос: если это было бы так, то какова была бы судьба этих денег?

Как мы знаем, государственные приватизационные чеки как и все ценные бумаги, имеют определенные надписи, обладающие силой закона, но ни одно из этих положений не было соблюдено. На приватизационных чеках написано, что он «обеспечен государственной собственностью Азербайджанской Республики».

На обороте приватизационных чеков написано, что «Государственный приватизационный чек – это часть приватизируемого государственного имущества, безвозмездно предоставляемая каждому гражданину Азербайджанской Республики».

Косвенно эти надписи говорят о том, что приватизационные чеки являются документом, подтверждающим права собственности гражданина. Даже процесс приватизации 65% всей средней и крупной государственной собственности, подлежащей приватизации по Закону, должен был осуществляться посредством приватизационных чеков, и согласно Закону инвесторы могли участвовать в приватизации, скупая приватизационные чеки, принадлежащие гражданам. А иностранные инвесторы могли покупать приватизационные чеки только после приобретения опциона.

Палата Конституционного суда 19 декабря 2023 года вынесла решение об отказе в рассмотрении жалоб граждан по поводу приватизационных чеков. Этот шаг означает, что гражданам страны и международному миру заявляют о том, что в нашей стране нарушаются демократия и правовая государственность, Конституция и законы, а также права человека.

Всем известно, что согласно Конституции, законам, Гражданскому кодексу и, самое главное, Закону о приватизации, Закону о государственной программе приватизации, Положению о государственных предприятиях, обязательства, взятые на себя ГОСУДАРСТВОМ при выдаче приватизационных чеков, считаются ОСНОВНЫМИ. Принятые позднее законодательные акты не могут нарушать эти обязательства. Однако судьи Конституционного суда определили эту правовую проблему не в пользу граждан и государственности.

P.S. Неосведомленным следует обратить внимание на это известное выступление общенационального лидера Гейдара Алиева.

P.P.S. Согласно закону и Конституции, либо приватизационные чеки должны быть возвращены в обращение, либо стоимость защищенного от инфляции эквивалента имущества на каждую приватизационную долю должна быть рассчитана и выплачена соответствующая КОМПЕНСАЦИЯ. Процесс приватизации, проводимый на протяжении 13 лет без компенсации, является нарушением всех законодательных актов, имевших силу на момент выдачи приватизационных чеков!

С уважением: Группа Приватизационные Чеки

Автор: Айдын Герай