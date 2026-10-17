Экономическое сотрудничество РФ и США отвечает интересам обеих стран. Приостановка закона умершего сенатора Линдс Грэма является историческим моментом, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Приостановка действия закона Грэма администрацией президента [Дональда] Трампа — важный и по-настоящему исторический момент. <…> Вместо санкций и конфронтации — диалог, взаимовыгодное сотрудничество и совместная ответственность за глобальную стабильность», — написал Дмитриев в своем Telegram-канале.

По его словам, закон Грэма мог полностью остановить экономическое взаимодействие России и США и нанести серьезный ущерб американской экономике и мировым рынкам. «Экономическое сотрудничество России и США отвечает интересам обеих стран, способствует стабильности мировой экономики и создает основу для укрепления доверия и достижения прочного мира», — заявил глава РФПИ.

Ранее сообщалось, что Трамп издал указ, в соответствии с которым не будет вводить ряд санкций на основании закона об ужесточении рестрикций в отношении России.