Похоже, в международной журналистике открылся новый увлекательный жанр — обнаружение азербайджанского следа в любом деле, где фигурируют секретные документы, бывшие разведчики, подозрительные знакомства и хотя бы один человек, который когда-то держал в руках папку с грифом «секретно». На этот раз в центре сюжета оказался Аугуст Ханнинг, бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Германии. Человек возглавлял BND с 1998 по 2005 год, пережил эпоху, когда шпионы ещё пользовались бумажными досье, а теперь оказался в центре расследования о предполагаемом шпионаже и государственной измене. И тут, разумеется, на горизонте возник Азербайджан. Почему именно он? А почему бы и нет! Если в сюжете есть бывший начальник разведки, то кому-то непременно нужен международный заказчик. А если рядом ещё и Кавказ, значит, сценарист считает, что зритель уже приготовил попкорн.

Согласно публикациям, ссылавшимся на Der Spiegel, следствие подозревает Ханнинга в получении тысяч документов через бывшего сотрудника BND Манфреда Д., который прежде возглавлял его аппарат. В публикациях фигурировала цифра примерно в две тысячи документов, часть которых могла содержать секретную информацию. Само немецкое расследование касается предполагаемого незаконного получения материалов и возможной передачи информации иностранной разведке. Однако Федеральная прокуратура Германии публично не назвала конкретное государство-получателя. А вот журналистская версия об азербайджанском направлении мгновенно превратилась в международный сюжет. И тут хочется спросить: неужели мы дошли до момента, когда достаточно произнести слово «разведка», чтобы где-то в редакции автоматически открылась папка с названием «Азербайджан — подозреваемый номер один»?

Самое замечательное в подобных историях — скорость, с которой предположение начинает жить собственной жизнью. Сначала издание со ссылкой на анонимные источники сообщает о возможном контакте. Потом другое медиа пересказывает первое. Затем третье ссылается уже на второе, а четвёртое пишет о международном скандале, ссылаясь на совокупность публикаций. И вот через несколько часов читатель получает ощущение, будто следователи уже нашли в берлинском подвале сейф с азербайджанской печатью, три паспорта, двадцать конвертов с долларами и фотографию Ханнинга в карабахском пейзаже. Хотя в реальности официальное обвинение в шпионаже ещё не означает, что публично установлен иностранный заказчик, а тем более что установлена причастность конкретного государства. Между подозрением, журналистской версией и доказанной виной существует дистанция. Иногда эта дистанция длиннее, чем очередь на паспортном контроле.

Азербайджанская сторона обвинения отвергла. Совет по медиа и вещанию Азербайджана 7 октября 2026 года заявил, что сообщения о связи страны с расследованием вокруг Ханнинга являются необоснованными и представляют собой часть кампании против Азербайджана. Баку отдельно указал на проблему подачи предположений как установленных фактов. Можно спорить с формулировками официального заявления, можно требовать от государства большей открытости там, где возникают серьёзные вопросы, — это нормальная часть публичной дискуссии. Но и журналистский стандарт никто не отменял: если официальные органы не назвали адресата предполагаемой передачи секретных материалов, редакция обязана чётко обозначить, что именно известно, а что остаётся версией. Иначе расследование превращается в конкурс фантазии: у кого подозрение громче, у того и заголовок жирнее.

Но если верить логике международного шпионского фольклора, Баку, видимо, давно превратился в кадровый центр для людей, которые когда-то работали с секретными документами. Причём не просто кадровый центр, а элитное агентство с такими условиями, что Голливуд должен срочно пересмотреть ставки своим сценаристам. У одних разведчиков после пенсии остаются дача, рыбалка и воспоминания о службе. У других, если верить некоторым особенно смелым версиям, начинается вторая жизнь: аналитические записки, международные контакты и туманные маршруты секретных файлов. И почему бы не предположить, что следующий бывший начальник разведки тоже однажды обнаружится в этой условной бакинской кадровой базе? А за ним — ещё один? И ещё? Через год уже можно будет открывать международную ассоциацию отставных шпионов, где вступительный экзамен состоит из двух вопросов: «Вы когда-нибудь видели секретный документ?» и «Готовы ли вы фигурировать в заголовке со словами “азербайджанский след”?»

Разумеется, здесь нельзя забывать и о настоящей истории европейского лоббизма вокруг Азербайджана. В 2017 году международное расследование, известное как «Азербайджанская прачечная», привлекло внимание к потоку примерно в 2,9 миллиарда долларов через сеть компаний и банковских счетов в 2012–2014 годах. Расследователи изучали подозрительные платежи, которые, по их данным, шли в том числе европейским политикам и посредникам. Отдельно обсуждалась так называемая «икорная дипломатия» — практика дорогих подарков, поездок и других форм гостеприимства, которые могли использоваться для формирования благоприятного отношения к Баку. Это серьёзная история, и превращать её в шутку о том, что «всё придумали завистники», было бы нечестно. Но столь же нечестно и любое новое обвинение автоматически записывать в доказанные эпизоды этой истории. Факты должны проверяться каждый раз заново, независимо от того, насколько удобно кому-то вписать их в старую схему.

В июле 2025 года Мюнхенский высший земельный суд приговорил бывшего немецкого депутата Эдуарда Линтнера к девяти месяцам лишения свободы условно и штрафу в десять тысяч евро по делу о коррупции, связанному с влиянием на европейских политиков в интересах Азербайджана. Суд признал доказанной его роль в передаче денег, в том числе связанных с бывшим депутатом Карин Штренц. Линтнер не соглашался с трактовкой платежей как взяток и ранее называл свою деятельность лоббизмом. Вот это уже не просто газетная фантазия: имеется конкретный судебный вердикт. Но заметим разницу. Линтнер — не бывший руководитель немецкой разведки, а политик и посредник; дело касалось предполагаемой коррупции и влияния, а не доказанной работы на иностранную разведслужбу. Если всё объединять одним словом «шпионы», получится не аналитика, а суп из юридических терминов, в котором даже прокурор не разберёт, где взятка, где лоббизм, где шпионаж, а где просто неудачно оформленный договор.

В той же истории фигурировала Карин Штренц, бывшая немецкая депутатка, в отношении платежей которой расследовались вопросы возможного подкупа. Она умерла в 2021 году, поэтому говорить о её личном уголовном приговоре было бы неправильно. Среди других имён в обсуждении европейского лоббистского скандала фигурировал итальянский политик Лука Волонте. В 2021 году суд первой инстанции приговорил его к четырём годам по обвинению в коррупции, связанной с получением денег от азербайджанских политиков. Но позднее правовая история изменилась: в отношении обвинения в международной коррупции срок давности стал определяющим, а по эпизоду отмывания денег он был оправдан. Поэтому честное описание этой истории обязано включать не только первоначальный громкий заголовок о четырёх годах тюрьмы, но и последующие решения судов. Иначе это не журналистика, а сериал, в котором зрителю показывают первую серию и запрещают смотреть финал.

Вот на этом фоне история Ханнинга и становится особенно удобной для сатиры. В европейской политике действительно были громкие скандалы, связанные с деньгами, лоббизмом и подозрениями во влиянии. Но из этого не следует, что всякий бывший чиновник, попавший под следствие, автоматически превращается в «агента Баку». Подобная логика напоминает старую шутку про человека, который нашёл в комнате следы обуви, а затем объявил, что в дом вошёл слон, потому что слоны тоже ходят на ногах. Следы могут быть настоящими. Комната тоже существует. Но вывод всё равно нуждается в доказательстве. И если редакция делает ставку на серьёзный международный скандал, ей следует особенно внимательно обращаться с деталями: имя, должность, версия следствия, официальная позиция подозреваемого и государства, а также то, что пока не установлено.

А теперь разрешите немного помечтать в чисто комедийном жанре. Если каждый новый скандал с бывшим разведчиком будет автоматически обрастать азербайджанским сюжетом, то следующим на сцену вполне может выйти сам Джеймс Бонд. Представляете заголовок: «Источники не исключают, что агент 007 готовил аналитическую записку для Баку». Затем последует уточнение: «Официально это не подтверждено». Через час другой портал сообщит: «Бонд ранее бывал на Кавказе». Третий напишет: «Британские спецслужбы обеспокоены давними контактами агента с людьми, говорящими на азербайджанском». А к вечеру появится эксперт, который объяснит, что знаменитый номер 007 на самом деле указывает на семь поездок в Баку и ноль поездок в Ереван. И вот уже мировой кинематограф содрогается, а продюсеры думают, не переименовать ли следующий фильм в «Из Баку с любовью».

Но почему останавливаться на Бонде? В этой воображаемой вселенной следом можно подозревать Миссию невыполнимую, Шерлока Холмса, инспектора Клузо, агента Смита из «Матрицы» и даже человека, который в аэропорту слишком долго смотрел на табло вылетов. Установить связь проще простого: он когда-то летал в Баку, у него был знакомый из дипломатического круга, а в телефоне найдена фотография Каспийского моря. Дальше работа уже за аналитическим отделом. Если море есть на фотографии, значит, человек интересовался геополитикой Каспия. Если интересовался Каспием, значит, изучал энергетические маршруты. А если изучал маршруты — не исключено, что его могли использовать для подготовки доклада. Не спрашивайте, кому предназначался доклад. Это уже детали, которые только мешают хорошей версии.

На этом месте особенно хочется вспомнить Сергея Нарышкина, действующего директора Службы внешней разведки России. В сатирическом сценарии он мог бы стать следующим персонажем фантастического сериала: раз уж бывшего руководителя немецкой разведки пытаются связать с Баку, почему бы не объявить, что и действующий глава российской внешней разведки тайно мечтает о бессрочной командировке на берега Каспия? Конечно, никаких надёжных подтверждений того, что Нарышкин находится «на содержании Азербайджана», я не обнаружил. Это не факт и не обвинение — только доведённая до абсурда иллюстрация того, как работает подозрительность без доказательств. Но представьте, какие заголовки можно было бы придумать! «Кремль потерял контроль над собственным разведчиком». «Москва требует объяснений у самого себя». «Совет безопасности срочно проверяет, не стал ли Нарышкин слишком часто улыбаться при упоминании Баку». В такой вселенной даже пресс-секретарю Кремля пришлось бы отвечать на вопрос, не является ли обычный телефонный звонок в Азербайджан свидетельством смены геополитической ориентации.

Самое ироничное, что при таком подходе у Азербайджана уже не останется необходимости нанимать агентов: достаточно просто существовать. Баку может принимать иностранные делегации, заключать торговые контракты, участвовать в энергетических проектах, развивать транспортные коридоры и вести переговоры с разными странами — и каждое действие в какой-то момент будет интерпретировано как многоходовая комбинация. Если Азербайджан сотрудничает с Германией — значит, кто-то вербует немцев. Если встречается с Турцией — значит, создаёт разведывательный альянс. Если разговаривает с Китаем — значит, собирает восточную сеть. Если развивает отношения с США — значит, всё это наверняка прикрытие. Если же Баку просто молчит, то это уже «выверенная стратегия информационного затишья». При такой логике ни одно государство не может вести обычную внешнюю политику: любое движение становится заговором, любой контакт — вербовкой, любая аналитическая записка — государственным преступлением.

Именно здесь проходит граница между здоровым подозрением и искусственным раздуванием дипломатического скандала. Разведывательные службы действительно расследуют утечки, государства действительно пытаются влиять на международные решения, а коррупция и незаконная передача секретных документов являются серьёзными правонарушениями. Всё это требует доказательств, следствия и суда. Но публичная дискуссия перестаёт быть добросовестной, когда журналистская версия преподносится как окончательный вердикт, когда старые скандалы используют как универсальное объяснение любых новых событий, а государство объявляют виновным ещё до того, как следователи установили адресата предполагаемой передачи информации. Ни Азербайджан, ни Германия, ни любая другая страна не должны становиться заложниками такого подхода. Иначе вместо анализа мы получим международное реалити-шоу, где сценарий пишется быстрее, чем следствие успевает изучить документы.

Если же продолжать комедию, то однажды в штаб-квартире МИ-6 состоится внеочередное собрание. Руководитель встанет перед сотрудниками и скажет: «Коллеги, у нас тревожная информация. По некоторым публикациям, бывшие разведчики могут неожиданно оказаться в контакте с иностранными службами. Кто-нибудь из вас после выхода на пенсию собирается писать аналитические записки?» В зале повиснет тишина. Один агент тихо спросит: «А если я просто поеду отдыхать в Баку?» Руководитель побледнеет: «Тогда, пожалуйста, не фотографируйтесь возле Каспия. И ни в коем случае не покупайте ковёр». А где-то в Лэнгли американский аналитик уже будет срочно составлять доклад о том, что ковровая торговля представляет новый вызов трансатлантической безопасности. В Кремле тем временем создадут комиссию по проверке всех, кто когда-либо ел плов за пределами России.

В финале остаётся вопрос: кому выгодно превращать каждую новую международную историю в очередное обвинение против Азербайджана? Ответ нельзя заранее свести к одной редакции, одному государству или некоему тайному штабу: для такого вывода тоже нужны доказательства. Иногда причиной становится реальный конфликт интересов, иногда — погоня за сенсацией, иногда — желание вписать новый эпизод в старую политическую картину. Но одно можно сказать точно: серьёзные обвинения требуют серьёзного подтверждения. Если связь Ханнинга с азербайджанской разведкой будет доказана, это будет предметом конкретного уголовного и политического разбирательства. Если же она не подтвердится, никто не должен делать вид, будто громкий заголовок сам по себе уже стал приговором.

А пока Голливуду, похоже, действительно стоит задуматься. Джеймс Бонд спасал мир, прыгал с поездов, обезвреживал ракеты и разоблачал заговоры. Но до такого масштаба, чтобы журналистские версии превращали его в подозреваемого в службе сразу нескольким государствам, он, кажется, ещё не дошёл. Азербайджан в этой фантастической вселенной настолько всемогущ, что ему якобы мало собственных дипломатов, аналитиков и государственных институтов — ему непременно нужны чужие разведчики, бывшие начальники, действующие начальники и, на десерт, агент 007. Остаётся только дождаться новости, что Итан Хант подал заявление о приёме на работу, Шерлок Холмс попросил вид на жительство, а Мисс Марпл уже три недели расследует, кто в Баку слишком хорошо разбирается в международной политике. Вот тогда можно будет считать шпионский сериал завершённым: весь мир разоблачён, Азербайджан обвинён, а доказательства всё ещё находятся в пути.

Автор

Агиль Гахраманов