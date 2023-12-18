В Верховной Раде Украины подготовлен новый законопроект о мобилизации.

Как сообщает #, об этом заявила депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа», член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

По ее словам, новый проект снижает призывной возраст с 27 до 25 лет, а также предусматривает призыв женщин на военную службу: «В новом проекте женщины ставятся на воинский учет в порядке, установленном Министерством обороны, проходят начальную военную подготовку с целью дальнейшего участия в военных действиях».

Депутат добавила, что новый законопроект также предусматривает период перерыва для военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий длительное время.