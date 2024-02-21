Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о призыве с 1 по 30 апреля 2024 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Согласно распоряжению, с 1 по 30 апреля 2024 года призвать на срочную действительную военную службу граждан Азербайджанской Республики 2006 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1989-2005 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

С 1 по 30 апреля 2024 года уволить в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, прошедших срок службы, предусмотренный в статье 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе».

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено принять предусмотренные законодательством меры для исполнения настоящего распоряжения.